Comment créer votre propre PNJ à Roblox

C’est aussi simple que vous pouvez commencer à créer votre propre PNJ. Voici les étapes à suivre pour attribuer des fonctions et des caractéristiques à votre personnage non jouable

Au cours des derniers mois, la popularité de Roblox a augmenté de façon exponentielle, se classant comme l’un des jeux libre de jouer le plus populaire du moment, car grâce à son moteur graphique et à sa facilité de jeu, il est devenu le favori de nombreux utilisateurs.

Et comme nous l’avons déjà commenté à plusieurs reprises, c’est un jeu multijoueur en ligne où il ne sera pas nécessaire d’avoir un ordinateur à la pointe de la technologie pour commencer à jouer avec des amis.

C’est vrai les gens! Roblox est une mine de jeu où vous aurez à votre disposition une grande variété de mondes virtuels de différents genres et catégories. Cependant, une partie fondamentale des cartes de Roblox sont les PNJ, et cette fois nous allons vous montrer comment faire un PNJ à Roblox d’une manière simple et rapide.

Qu’est-ce qu’un PNJ?

Les PNJ connu sous son acronyme « Personnage non joueur » ou « Personnage non joueur » sont les personnages qui sont dans n’importe quel jeu et ont un but en son sein. En ce sens, les développeurs sont en charge de les planifier sous un objectif, soit pour élargir l’intrigue du jeu, soit pour être d’une grande aide dans la carte.

Celles-ci PNJ sont créés et insérés dans la carte Roblox par les développeurs, et pour commencer créez votre propre PNJ et l’inclure dans le serveur, il est nécessaire d’avoir l’outil de construction Roblox Studio.

Comment créer un PNJ à Roblox

Ouvrez Roblox Studio

Pour créer un personnage PNJ sur votre carte vous devez d’abord apprendre à le programmer avec Studio Roblox. Une fois que vous avez appris, vous pouvez ajouter autant de PNJ que possible. Pour ce faire avec succès, procédez comme suit:

Courir Studio Roblox .

. Après cela, ouvrez la carte ou le serveur avec lequel vous souhaitez travailler.

Insérez le PNJ

Une fois ouvert Studio Roblox et situé sur le serveur approprié, l’étape suivante est insérer le PNJ voulait. Vous pouvez réaliser cette étape en procédant comme suit:

Situé dans Studio Roblox la section de « Boîte à outils » .

la section de . Tapez dans la zone de recherche le mot « PNJ » .

. Il affichera différents personnages, choisissez et cliquez sur celui qui convient le mieux à votre carte. Il est maintenant temps de le modifier, d’y mettre des armes, de changer de vêtements ou de son apparence en général.

Configurer le PNJ

Si vous avez suivi chacune des étapes, en termes généraux, vous disposez déjà d’un PNJ sur votre serveur. Cependant, l’un des aspects les plus frappants de ces fonctionnalités est la possibilité d’interagir avec les autres joueurs. Pour ce faire, vous devez programmer à travers certains scripts les mouvements, les caractéristiques et les mots que le Personnage PNJ aura dans la carte.

Pour sélectionner le PNJ, cliquez dessus.

Sur le côté droit de l’écran, vous trouverez le « Explorateur » , cliquez sur le symbole +.

, cliquez sur le symbole +. Il affichera diverses options, pour accélérer le processus, placez le curseur dans la section de « Chercher » et écrit « Scénario », puis cliquez sur la première option.

Cela fera apparaître un onglet complètement vide, ici vous devez programmer le script pour que le PNJ ait « durée de vie » .

. L’étape suivante consiste à supprimer la ligne de code qui s’affiche automatiquement et à coller le code suivant appelé Suivez le script . La fonction principale de ce script est de faire suivre aux PNJ un joueur.

. La fonction principale de ce script est de faire suivre aux PNJ un joueur. Une fois que vous avez collé le script, il est nécessaire ferme la fenêtre et cours le jeu en cliquant « Jouer » ou « Touche F5 » pour le prouver.

Ci-dessous, vous pouvez voir une image qui reflète comme votre PNJ commencera à suivre le joueur partout du serveur. Nous avons déjà vu cela avec les animaux de compagnie populaires de certains mini-jeux, ou une bête qui apparaît soudainement pour défendre une zone ou un lieu.

Avec ces étapes simples, vous aurez la possibilité de créez votre propre PNJ quelle que soit la carte dans laquelle vous développez Roblox. Et grâce à la diversité de la plateforme, vous pouvez personnalisez le PNJ comme bon vous semble. Un autre point en faveur est que la communauté Roblox est assez large, par conséquent, le nombre de scripts disponibles pour NPC est gigantesque.

