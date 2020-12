Comment créer votre Best Nine 2020 sur Instagram avec les photos les plus populaires de l’année

Ensemble à la fin de la 2020 un moment est également arrivé qui est maintenant entré dans la tradition sociale de la dernière période: celui de Meilleur neuf sur Instagram. Après tout, décembre a toujours été considéré comme le meilleur moment pour faire le point sur les mois qui viennent de s’écouler, et les utilisateurs du réseau social photographique ont pris cette coutume comme une invitation à publier sur la plateforme un résumé de leur année sur la façon dont elle était partagée en ligne – c’est leur à travers des photos. C’est pourquoi les Best Nine se multiplient sur Instagram, c’est-à-dire le classement – strictement au format collage – des 9 photographies qui sur le profil de chaque utilisateur ont obtenu le plus d’appréciation des autres utilisateurs du réseau social.

Les règles du Best Nine sur Instagram

Tout le monde ne décide pas de rejoindre la tradition, mais ceux qui ont bien quelques règles à respecter: les photos à utiliser sont celles qui ont obtenu le plus de likes selon les outils de mesure Instagram; le format à utiliser est celui du collage de 3 photos en largeur sur 3 photos en hauteur, pour un total de 9; le résultat doit être publié sur votre profil, avec le hashtag facultatif #bestnine. Il y a juste un hic: la plupart des utilisateurs ne sont pas particulièrement familiarisés avec les outils de retouche photo et Instagram après des années il n’a pas encore fourni d’outil interne pour compiler des collages rapidement et intuitivement. Heureusement, en ligne et sur smartphones des outils sont disponibles qui peuvent prendre en charge la tâche automatiquement.

Comment créer votre meilleur neuf sur Instagram

L’un des outils les plus intuitifs pour créer un Best Nine à partager sur Instagram est certainement le site Bestnine.net, qui nécessite entrez simplement le nom d’utilisateur à partir de laquelle obtenir les photos et attendre que le collage soit créé automatiquement. Le problème est que le portail se comporte trop bien, et que le bouche à oreille et la période de l’année l’ont rendu assez lent: pour obtenir votre Best Nine, vous devez attendre que le site se débarrasse d’une file de travaux précédemment demandés par d’autres personnes et l’opération ça peut durer des dizaines de minutes. Une alternative valable est représentée par Top Nine, qui offre des graphismes moins captivants (avec le nombre de likes prélevés sur des photos individuelles) mais aussi des temps d’attente de l’ordre de quelques secondes.

Dans les deux cas, et dans toutes les solutions alternatives trouvées en ligne, le résultat est une image déjà compilée dans une grille de 9 photos, que vous pouvez télécharger sur la mémoire de votre ordinateur ou de votre téléphone et utiliser comme prochain post Instagram. La seule recommandation est méfiez-vous absolument des sites et des applications qui nécessitent un mot de passe pour accéder au compte, car il s’agit presque certainement d’escroqueries. Le mot de passe de votre profil n’est en effet pas nécessaire pour dresser une liste des contenus les plus populaires ni pour télécharger les photos; la seule exception à cette règle est représentée par ceux qui ont un profil fermé, mais dans ce cas l’obstacle peut être contourné en ouvrant la page indépendamment uniquement pendant le temps nécessaire à ces services pour récupérer des photos et des comptes similaires.