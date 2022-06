Comment créer un raccourci vers un document PDF sur l’écran d’accueil de votre mobile

in

Nous vous expliquons comment vous pouvez créer un accès direct à n’importe quel document PDF que vous avez enregistré sur votre smartphone.

Aujourd’hui nous téléchargeons beaucoup de fichiers PDF sur notre mobile tels que des menus de restaurant, des billets de cinéma ou billets d’avion et l’un des meilleurs moyens d’y accéder plus rapidement consiste à utiliser les raccourcis Android, qui sont raccourcis vers vos applications, fonctionnalités et sites Web préférés que vous pouvez facilement ajouter sur votre mobile Android.

Pour cette raison, ci-dessous, nous allons vous expliquer comment vous pouvez créer un raccourci vers un document PDF sur l’écran d’accueil de votre smartphone et y accéder rapidement et facilement.

Ainsi, vous pouvez créer un raccourci vers un fichier PDF sur l’écran d’accueil de votre Android

Pour créer un accès direct à un document PDF sur l’écran d’accueil de votre mobile, la première chose à faire est de téléchargez ce fichier sur votre cloud Google Drive en suivant ces étapes simples:

Ouvrez l’application Google Drive sur votre smartphone

Cliquer sur le bouton avec le signe « + » qui se trouve dans le coin inférieur gauche de l’application

qui se trouve dans le coin inférieur gauche de l’application Dans la fenêtre qui s’ouvre du bas, cliquez sur l’option Dossier

Donnez un nom à ce dossier, par exemple PDFs et cliquez sur Créer

Entrez dans le dossier que vous venez de créer et cliquez à nouveau sur le bouton avec le signe « + » en bas

Cliquez sur l’option Monter

Choisissez le document PDF que vous souhaitez télécharger sur Drive et cliquez sur le bouton Sélectionner qui apparaît en haut

Une fois cela fait, le fichier PDF que vous avez sélectionné est maintenant disponible dans Google Drive puis dans créer un raccourci vers ledit document sur l’écran d’accueil de votre smartphone Il vous suffit d’effectuer les actions suivantes :

Allez dans le dossier Google Drive que vous venez de créer

Cliquer sur le bouton des trois points verticaux qui se trouve à droite du nom du document PDF que vous venez de télécharger

qui se trouve à droite du nom du document PDF que vous venez de télécharger Descendez en bas du menu contextuel qui s’affiche et cliquez sur l’option Ajouter à l’écran d’accueil

Dans la fenêtre contextuelle qui apparaît ci-dessous, cliquez sur le bouton Ajouter Soit ajouter automatiquement

Soit Trouvez le raccourci sur votre bureau et placez-le où vous voulez

De même, vous pouvez également ajouter un raccourci vers le dossier lui-même que vous venez de créer dans Drive en suivant les mêmes étapes que nous venons de détailler.

