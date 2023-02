Comment créer un GIF avec vos photos de Google Photos

in

Voulez-vous créer un GIF avec vos photos préférées ? Avec Google, vous pouvez le faire en quelques secondes. Apprendre!

Google Photos comprend un grand nombre d’outils d’édition et de création.

Nous allons vous expliquer quelles sont les étapes à suivre pour créer un GIF avec vos photos dans Google Photos. C’est l’une des applications de photographie les plus utilisées au monde. Au fil du temps, ses développeurs y incluent de plus en plus de fonctionnalités. Un bon exemple en est la possibilité de commander un album photo physique et de le recevoir à domicile. Mais la chose ne s’arrête pas là.

Google a également fourni un puissant éditeur de photos à son application, ce qui en fait plus qu’une simple galerie ou un service de stockage de photos. En fait, vous pouvez même dessiner sur vos captures grâce à Google Photos. Mais qu’en est-il des animations ? Voulez-vous générer un GIF facilement ? Lisez la suite pour savoir comment le faire.

Comment créer un GIF dans Google Photos étape par étape

Les fichiers GIF sont devenus très populaires ces derniers temps, malgré le fait que Ils sont avec nous depuis plus de 30 ans.. Mais les réseaux sociaux et les mèmes les ont conservés comme un format actuel et polyvalent, qui est utilisé pour une grande variété de choses. De ce fait, il est normal que les responsables de Google Photos aient ajouté un utilitaire dans leur application pour générer ces jolies animations avec les propres photos de l’utilisateur.

Les étapes pour créer un GIF dans Google Photos sont très simples. Dans la barre de navigation du bas, cliquez sur le bouton Bibliothèque. C’est la section dans laquelle apparaissent les albums, vos favoris et les images des autres dossiers de l’appareil. Une fois là-bas, cliquez sur utilitaires.

Rapidement, vous accéderez à la liste des outils de création de Google Photos. sous le paragraphe Créervous trouverez l’option Animation. Appuyez dessus pour continuer.

Vous serez redirigé vers votre photothèque. Vous devez maintenant sélectionner entre 2 et 50 images à ajouter à votre animation au format GIF. N’oubliez pas que, comme dans la galerie principale, vous avez la possibilité d’agrandir ou de réduire la taille des images pour vous permettre de trouver plus facilement les photos que vous souhaitez animer. En revanche, si vous avez l’intention de sélectionner une longue liste d’images, il est préférable d’en sélectionner une et, sans lever le doigt, de marquer le reste. Dans tous les cas, une fois que vous avez choisi vos photos préférées, sélectionnez Créer.

Le GIF sera automatiquement créé et enregistré dans votre bibliothèque Google Photos. Vous pourrez la distinguer d’une photo normale car elle comprend l’étiquette Animation en haut.

De plus, dans la galerie, il apparaîtra marqué d’étoiles, ce qui indique qu’il s’agit d’un GIF et non d’un JPG ou d’une vidéo.

Éléments à garder à l’esprit lors de la création d’un GIF avec Google Photos

Si vous souhaitez concevoir des animations avancées, il est clair que Google Photos n’est pas votre application. Pourquoi dit-on cela ? Il y a quelques détails que nous n’avons pas aimés dans ce processus. Ce sont:

Aucune option de personnalisation . Il ne fait aucun doute que générer un GIF avec Google Photos est très simple. Cependant, certains manqueront sûrement des paramètres avancés, tels que la détermination de la durée d’affichage des photos ou l’application de la transition impaire. Si vous recherchez un outil rapide pour générer un GIF, il n’y en a pas de meilleur. Maintenant, quand ce que vous voulez, c’est avoir de nombreuses options pour générer vos créations, sans aller plus loin, pour pouvoir ajouter un texte, l’idéal est de choisir parmi les meilleures applications pour faire des GIF avec vos photos.

. Il ne fait aucun doute que générer un GIF avec Google Photos est très simple. Cependant, certains manqueront sûrement des paramètres avancés, tels que la détermination de la durée d’affichage des photos ou l’application de la transition impaire. Si vous recherchez un outil rapide pour générer un GIF, il n’y en a pas de meilleur. Maintenant, quand ce que vous voulez, c’est avoir de nombreuses options pour générer vos créations, sans aller plus loin, pour pouvoir ajouter un texte, l’idéal est de choisir parmi les meilleures applications pour faire des GIF avec vos photos. Ne prend pas en charge les vidéos . Parfois, ce que vous voulez, c’est extraire un fragment d’une vidéo et le transformer en GIF. Avec Google Photos, vous ne pourrez pas faire cela. Si vous voulez générer une animation à partir d’une vidéo, il existe d’autres moyens, comme le faire avec l’outil WhatsApp intégré.

. Parfois, ce que vous voulez, c’est extraire un fragment d’une vidéo et le transformer en GIF. Avec Google Photos, vous ne pourrez pas faire cela. Si vous voulez générer une animation à partir d’une vidéo, il existe d’autres moyens, comme le faire avec l’outil WhatsApp intégré. L’animation est parfois trop rapide. Nous avons apprécié que l’animation générée devienne un diaporama accéléré de vos photos. Parfois, c’est intéressant, car une série d’images consécutives est utilisée et le GIF prend l’apparence d’une vidéo. Mais dans d’autres cas, l’intention est tout autre. Dans tous les cas, il serait préférable que cette valeur puisse être contrôlée.

Maintenant, citons deux choses positives à propos de ce système pour faire un GIF avec Google Photos :

Intégré à vos photos . Si vous avez déjà téléchargé toutes vos photos sur Google, c’est le moyen le plus rapide de générer un GIF. Même si les images ne sont pas téléchargées sur l’appareil, l’application se chargera de les télécharger automatiquement.

. Si vous avez déjà téléchargé toutes vos photos sur Google, c’est le moyen le plus rapide de générer un GIF. Même si les images ne sont pas téléchargées sur l’appareil, l’application se chargera de les télécharger automatiquement. Fonctionnalités de Google Photos. Une fois que vous avez créé votre GIF, il se synchronisera automatiquement avec le cloud et vous aurez les options classiques, comme l’envoyer à la télévision pour le voir sur un écran plus grand, l’ajouter à votre dossier privé, changer la date de capture, ou ajouter un emplacement.

Compte tenu de ces avantages et inconvénients, décidez si cette méthode est faite pour vous ou s’il vaut mieux opter pour un outil plus complet.

