Comment créer et vendre votre propre art crypto en ligne (pour des milliers d’euros)

Ces derniers mois, le phénomène de art crypto: des œuvres numériques vendues comme des pièces uniques grâce àapposition d’une signature numérique spéciale résidant en permanence en ligne. Cet élément n’empêche pas d’autres personnes de reproduire les œuvres des artistes, mais il donne au propriétaire un certificat de propriété et ouvre aux biens numériques un marché commercial similaire à celui qui depuis des siècles a affecté celui des œuvres physiques. Étant donné que pour vendre une œuvre d’art crypto, il est encore nécessaire d’avoir des acheteurs prêts à payer pour celle-ci, l’un des avantages de ce système est qu’il fonctionne relativement facilement et en quelques clics il se connecte vendeurs et acheteurs du monde entier.

Comment fonctionne l’art crypto

En fait, le système d’art crypto tourne autour certificats appelés jetons non fongibles ou NFT. Ces éléments suivent le principe de fonctionnement de la blockchain comme les Bitcoins: ils résident en ligne et leur existence et authenticité sont constamment vérifiable et vérifiable en ligne indépendamment des dysfonctionnements locaux et des opérations d’intrusion malveillantes. Contrairement au Bitcoin et aux autres crypto-monnaies, cependant, les NFT ne sont pas interchangeables: dans le cas de l’art cryptographique, chaque certificat est lié en permanence à l’œuvre et remplit des fonctions similaires à celles de la signature de l’auteur.

Trouvez (ou créez) le bon travail

Pour vendre votre art crypto en ligne, la première étape est donc avoir quelque chose à vendre. De ce point de vue, chaque objet numérique peut valoir quelque chose: la galerie Christie’s a récemment vendu une grande collection de 5000 artefacts numériques par un graphiste bien connu, mais de la même manière l’auteur du gif de Nyan Cat l’a dit aux enchères. pour des dizaines de milliers de dollars et le fondateur de Twitter place son premier twitter pour plus de 2,5 millions. Il est difficile à ce stade de déterminer lequel de ces biens (et de nombreux autres) est de l’art et ce qui ne l’est pas: ce qui compte, c’est que chaque œuvre numérique soit potentiellement à vendre de cette manière, et qu’il suffit de trouver quelqu’un prêt à payer. pour ça.

Trouvez la plateforme où vendre

La deuxième étape est trouver la bonne plateforme où vendre ces œuvres. Ce type d’intermédiaires est en effet indispensable pour mettre en relation artistes et acheteurs, pour marquer son travail avec la NFT qui en transfère ensuite la possession à l’acheteur et pour permettre des transactions qui se déroulent normalement en crypto-monnaie. OpenSea, Nifty Gateway et Rarible sont parmi les portails les plus connus; il existe également des sites plus spécifiques comme Valuables, qui se concentre sur l’achat et la vente de tweets; d’autres comme Superrare pour le moment vous permettent uniquement d’acheter et de revendre des œuvres créées par des artistes sélectionnés. Le paysage évolue, mais tous les portails nécessitent d’avoir un portefeuille disponible où les paiements sous forme de crypto-monnaie seront déposés; à part ça, chacun a ses propres règles et avantages.

