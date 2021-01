Pour les ingénieurs parmi vous, utiliser un répéteur Redstone dans Minecraft sera toujours nécessaire pour vos plus grosses constructions. Ils étendent la portée de tout signal Redstone de 14 blocs et en ajoutent au minimum un Minecraft tick (qui en temps réel est un seizième de seconde). C’est le moyen le plus efficace d’étendre votre construction pour vous donner plus d’espace, et donc rendre votre construction Redstone plus nette et plus facile à comprendre. Barish est là pour nous guider.

Comment créer et utiliser un répéteur Redstone dans Minecraft

Avant que tu commences, vous aurez besoin des éléments suivants dans votre inventaire:

Une table d’artisanat

Une poussière de pierre rouge

Deux torches Redstone

Trois blocs de pierre (PAS Cobblestone!)

Une fois que vous avez tout cela prêt, vous êtes prêt à partir. Cela ne prend que quelques secondes!

Première étape: ouvrir une table d’artisanat

Vous devez utiliser une section d’artisanat 3 x 2 pour cela, vous devrez donc ouvrez votre table d’artisanat. Si vous êtes en mode Survie, vous devriez toujours avoir une table d’artisanat au cas où vous auriez besoin de fabriquer quelque chose rapidement, nous avons donc supposé que vous l’aviez déjà prêt.

Deuxième étape: insérer la recette

Ci-dessus est le recette pour le Redstone Repeater. Trois blocs de pierre en bas, puis un seul morceau de Redstone Dust entre deux Redstone Torches au-dessus. Si vous pouvez cliquer assez rapidement, vous pourriez probablement le faire en deux à trois secondes. Barish l’a fait en une seconde. Pouvez-vous battre ça?

Troisième étape: placer là où c’est nécessaire

C’est là que ça devient un peu plus délicat, mais pas terriblement. Comme mentionné précédemment, l’utilisation principale du Redstone Repeater est de étendez votre signal Redstone de la manière la plus efficace possible. Un signal ne traversera que 14 blocs de Redstone Dust avant de perdre sa puissance, donc tout ce qui est au-delà de cela et vous aurez besoin d’un répéteur. Comme indiqué ci-dessus, le signal traverse 14 blocs, mais s’arrête avant le piston et ne le met pas sous tension. Cependant, regardez la photo suivante!

Regarde ça! Le signal Redstone maintenant atteint facilement le piston et l’alimente, tout en n’ajoutant qu’une seule tique Minecraft au temps d’attente.

Étape quatre: régler la vitesse du signal

Si vous avez besoin de ralentir un peu plus le signal, le Redstone Repeater peut le faire! Par clic droit sur le répéteur Redstone, il déplace l’encoche entre l’une des quatre positions possibles, en ajoutant entre une et quatre Minecraft coches à la vitesse du signal. Si vous êtes bon avec les fractions, vous remarquerez que le temps le plus long qu’un répéteur peut ajouter au signal Redstone est d’un quart de seconde. Cela peut être extrêmement utile pour les ingénieurs Redstone qui doivent faire en sorte qu’une source de signal fasse plusieurs choses.

C’est ça! Vous avez terminé. Vous savez maintenant comment fabriquer et utiliser un répéteur Redstone. Découvrez certaines des créations réalisées par d’autres joueurs ou créez-en vous-même. Vous pouvez faire des choses incroyables avec Redstone.

