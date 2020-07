Comment créer et gérer des e-mails temporaires avec Firefox Relay

Expliquons comment créer des e-mails temporaires avec Firefox Relay, un service introduit par Mozilla en mai dernier, mais dont la bêta n’avait pas encore commencé à se développer jusqu’à présent. C’est une fonction qui est encore en version bêta, et pour y accéder, vous devez vous inscrire sur la liste d’attente sur ce site.

Vous pouvez installer ce service Firefox dans une extension, et il vous permet créer jusqu’à 5 e-mails temporaires qui pointent vers votre e-mail principal, celui avec lequel vous avez enregistré votre compte Firefox. Vous aurez également un panneau principal pour savoir combien d’e-mails ont été redirigés vers chacune des adresses, et s’il y en a un par lequel trop de spam vous parvient, vous pouvez simplement le désactiver.

Créez des e-mails temporaires avec Firefox Relay

La première chose que vous devez savoir est que il s’agit d’une fonctionnalité bêta qui nécessite une invitation pour commencer à l’utiliser. Cela signifie que, avant de pouvoir utiliser le service de messagerie temporaire, vous devrez entrer relay.firefox.com et appuyez sur le bouton Rejoignez la liste d’attente pour ** accéder à la liste d’attente en saisissant l’adresse e-mail de votre compte Firefox.

Une fois que vous avez reçu l’invitation de Mozilla vous informant que vous pouvez déjà accéder à la version bêta, vous devez d’abord faire installer l’extension Relais Firefox, dont l’adresse est ici. C’est une extension officielle que vous ne pouvez utiliser que dans le navigateur Mozilla. Installez-le, puis connectez-vous lorsque vous l’avez à côté de la barre d’adresse du navigateur.

Une fois que vous avez activé l’extension, vous devez vous rendre au processus d’inscription de tout site Web qui demande un e-mail. Là, dans le champ email, vous devriez avoir l’icône de Relais Firefox, mais si vous ne l’avez pas, faites un clic droit sur le champ email et cliquez sur l’option Générer des alias de messagerie pour lui demander de créer un nouveau compte de messagerie pour vous. Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous devrez peut-être vous connecter à l’extension.

Immédiatement lorsque vous cliquez sur Générer des alias de messagerie, Firefox créera un e-mail temporaire et l’ajoutera dans le champ dans lequel vous avez cliqué avec le bouton droit de la souris. Maintenant, vous pouvez terminer l’enregistrement. Les e-mails qui vous parviennent à cette adresse seront transmis au principal que vous avez enregistré dans votre compte Firefox.

Si vous souhaitez gérer vos comptes temporaires ou vous en souvenir, vous pouvez cliquer sur l’icône d’extension dans le navigateur. Lorsque vous le faites, vous ouvrez un menu dans lequel vous pouvez cliquez sur l’option Gérer tous les alias pour gérer les comptes que vous avez créés.

Lorsque vous cliquez sur l’option Gérer tous les alias, vous accéderez à un écran d’administration. Vous y verrez les e-mails temporaires que vous avez déjà créés et vous aurez un bouton d’ajout pour en créer d’autres. Vous aurez également le nombre de spams bloqués et le nombre qui vous ont été transmis. De plus, vous avez les fonctions de Expéditeur et Supprimer: