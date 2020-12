Comment créer des sondages sur WhatsApp et les ajouter à vos groupes

Si vous voulez que vos groupes WhatsApp soient justes, il est préférable que tous les membres votent par sondages. Vous pouvez donc les créer et les ajouter à vos groupes.

WhatsApp a mis les piles ces derniers mois et il a ajouté des fonctions très intéressantes pour les utilisateurs, comme un outil pour libérer de l’espace dans l’application encore plus facile.

Cependant, si nous comparons WhatsApp avec Telegram, il y a encore des choses qui nous manquent, comme la possibilité de mener des enquêtes de groupe. En 2020, alors que Telegram a ajouté trois nouveaux types d’enquêtes, WhatsApp n’a même pas été soulevé introduisant apparemment cette fonction.

Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas faire d’enquêtes sur WhatsApp, mais seulement que vous devez recourir à des applications externes et à des sites Web pour cela. Et nous le ferons dans cet article pour vous montrer comment créer des sondages dans WhatsApp et les ajouter à vos groupes.

Le site Web que nous avons choisi est Chat With, qui dispose d’un outil spécifique pour mener des enquêtes sur WhatsApp. Pas à pas, nous expliquons comment utiliser ce site pour démocratiser vos groupes de la plateforme sociale.

Créez et remplissez le sondage sur le Web

La première étape à franchir pour créer votre propre enquête WhatsApp est accéder au site Web Whatsapp Polls à partir de Chat With. Vous n’avez pas besoin de le faire depuis votre PC, c’est une page adaptée aux téléphones portables et vous pouvez l’utiliser avec votre mobile sans problème.

Après avoir accédé à la page, remplissez les différentes sections qui composent l’enquête une par une. Tout d’abord, dans «Poser une question», vous devez introduire la question qui sera la vedette de l’enquête. Ensuite, dans la section « Options », écrivez les différentes options parmi lesquels les membres du groupe peuvent choisir.

Enfin, dans « Durée du sondage », sélectionner la durée de l’enquête, vous pouvez choisir les jours, les heures et les minutes de l’enquête. Avant de finaliser, examinez l’enquête pour confirmer que toutes les données sont correctes.

Ajouter l’enquête à votre groupe

Une fois l’enquête créée, il est temps de l’ajouter au groupe WhatsApp afin que ses membres peuvent participer au processus démocratique.

Pour ce faire, cliquez sur le bouton vert qui apparaît à la fin de l’enquête, où vous lirez «Enregistrer et partager avec WhatsApp». Ensuite, vous devrez choisir entre partager l’enquête à côté des options (« Partagez le sondage avec vos choix ») ou partager uniquement le lien du sondage («Partager uniquement le lien du sondage»).

L’option la plus recommandée est la première, car les membres du groupe pourront voter directement à partir de la conversation WhatsApp. Pour enfin l’ajouter, cliquez sur le bouton vert « Partager sur WhatsApp » et, dans l’application, sélectionnez le groupe dans lequel vous souhaitez le partager.

Votez et consultez les résultats du sondage

Vous avez déjà créé et ajouté l’enquête au groupe WhatsApp pour lequel vous l’avez conçue, il est temps pour tout le monde les utilisateurs donnent leur avis choisir entre les différentes options.

Si vous avez partagé l’enquête avec les options incluses, les utilisateurs n’auront qu’à cliquez sur le lien qui apparaît sous l’option choisie. Si vous n’avez partagé que le lien de l’enquête, les utilisateurs devront cliquer dessus et voter directement depuis la page Web.

La chose intéressante à propos des sondages est de connaître le résultat, et vous pouvez donc le faire avec celui que vous avez créé dans Chat With. Cliquez sur le lien de l’enquête pour voir combien de votes chaque option a reçu, lequel gagne et combien de temps il reste avant la fin du scrutin.





Pour élargir la portée de l’enquête, copiez le lien de l’enquête et partagez-le avec d’autres personnes via WhatsApp. Une fois le temps établi, vous pourrez connaître le résultat final de l’enquête et exécuter ce qui a été décidé.

Pour le moment, WhatsApp n’envisage pas d’intégrer une fonction pour réaliser des enquêtes, mais il existe d’autres alternatives comme celle expliquée dans cet article qui sont facile à utiliser et, comme vous pouvez le voir, très utile pour connaître l’opinion des membres d’un groupe. Avez-vous déjà décidé à quoi vous allez utiliser ces enquêtes dans vos groupes WhatsApp?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂