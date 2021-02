Comment créer des clips à partir de vos vidéos YouTube: coupez et éditez sans rien installer

Enregistrez vos moments vidéo YouTube préférés en créant de courts clips d’une durée maximale de 60 secondes. Nous expliquons comment.

YouTube veut rendre la tâche plus facile que jamais partagez vos moments préférés à partir des vidéos publié sans avoir besoin d’utiliser des applications externes pour les couper et les modifier. Pour cela, il a créé « Clip », un outil que nous avons déjà essayé et qui, nous prévoyons, est déjà l’un de nos favoris sur la plateforme.

Clip est une fonction intégrée dans les différentes versions de YouTube avec laquelle les créateurs et les spectateurs peuvent sélectionner le fragment d’une vidéo pour le convertir en un clip qu’ils pourront plus tard partager via d’autres plateformes sous forme de lien.

Ensuite, nous vous expliquons étape par étape comment créer des clips vidéo YouTube sans avoir à installer quoi que ce soit sur votre mobile.

Comment créer des clips vidéo YouTube

YouTube sait à quel point ils ont été populaires ces derniers mois les clips Twitch, avec lequel les utilisateurs partagent rapidement leurs moments préférés des diffusions du banderoles. Pour contrecarrer ou ajouter au succès de la fonction de son rival, YouTube a créé un outil appelé Clip avec une opération similaire.

Tout consiste à ouvrir une vidéo YouTube, à sélectionner les secondes qui vous semblent les plus intéressantes et à les transformer en clip pour la partager via des plateformes telles que WhatsApp, Twitter ou Facebook, parmi de nombreuses autres options. Ce clip, qui peut être édité à la fois par les créateurs et les utilisateurs, peut avoir un durée 5 à 60 secondes.

Grâce à cette fonction, quand vous le souhaitez montrez à un ami votre moment préféré à partir d’une vidéo, vous n’aurez pas à faire défiler vers l’arrière ou vers l’avant pour trouver les minutes et les secondes exactes de début et de fin, créez simplement le clip et envoyez-le leur. Lorsque le destinataire clique sur le lien qu’il a reçu, vous pourrez voir ce clip en boucle.

En revanche, tous les clips que vous créez sera ajouté à la section « Clips » trouvé dans « Bibliothèque ». Ainsi, YouTube vous permet de regrouper vos fragments préférés pour les revoir quand vous le souhaitez.

Pour le moment, cet outil n’est disponible que sur certaines chaînes sélectionnées par le service Google, on ne sait pas combien et ce qu’elles sont. Par conséquent, vous devez vérifier si le Option « Clip » sous la vidéo pour savoir s’il est activé avec les publications d’une chaîne ou non.

Comme nous l’avons dit au début, nous avons déjà essayé ces nouveaux clips YouTube et Nous expliquons comment les créer, étape par étape:

Accédez à YouTube et ouvrez la vidéo contenant le fragment que vous souhaitez convertir en clip. Cliquez sur l’option « Clip » qui apparaît sous le titre de la vidéo, représenté par une icône de ciseaux. Tout d’abord, écrivez un titre pour le clip, il est obligatoire. Alors il est temps de sélectionnez le fragment spécifique, qui peut durer de 5 à 60 secondes. Le clip a une durée par défaut de 15 secondes, mais vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière avec les curseurs. Lorsque vous avez terminé l’édition, cliquez sur « Partager le clip ». Sélectionnez avec quelle plateforme voulez-vous le partager sous la forme d’un lien et le tour est joué, vous aurez déjà créé et partagé un clip YouTube.

L’utilisateur qui clique sur le lien accédera directement au clip vidéo sur YouTube qui, comme nous l’avons dit, sera lu en boucle. Au bas de la fenêtre, vous verrez deux boutons très importants: celui qui vous permet de partager la vidéo et celui qui vous amène à la vidéo originale pour une vue complète.

Bien que la fonctionnalité YouTube Clip ne soit pas encore disponible pour les publications de tous les créateurs, elle l’est déjà serait un candidat pour devenir l’un des outils les plus performants de la plate-forme, car il ajoute une nouvelle option pour montrer aux autres nos fragments préférés sans les forcer à voir la vidéo entière.

