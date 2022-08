Comment créer des autocollants WhatsApp avec vos propres photos

in

Nous vous expliquons comment créer des autocollants avec vos propres photos afin que vous puissiez donner à vos conversations une touche plus personnelle et amusante.

Autocollants WhatsApp Ce sont ces autocollants que vous pouvez ajouter à n’importe quelle conversation pour lui donner une touche amusante et, pourquoi pas, aussi personnelle. Et tu peux créez des autocollants WhatsApp avec vos propres photos pour rendre la communication encore plus amusante. Vous pouvez utiliser des images de vous-même, de vos amis, de votre famille ou créer des autocollants à partir de vos mèmes préférés, par exemple.

Le processus pour créer vos propres autocollants pour WhatsApp est simple. Si vous avez des questions, Dans ce guide, nous vous expliquerons étape par étape comment vous pouvez le réaliser, avec captures d’écran incluses. De plus, nous vous recommandons plusieurs applications gratuites pour créer des autocollants que vous pourrez télécharger sur votre mobile. Si vous avez déjà utilisé les meilleurs packs d’autocollants pour WhatsApp encore et encore, vous pouvez apprendre à créer vos propres autocollants.

Comment créer vos propres autocollants WhatsApp étape par étape

Pour créer les autocollants, nous avons besoin une application qui nous permet de créer des packs. Nous nous avons opté pour Sticker Maker, mais ci-dessous, nous vous laissons une alternative pour que vous sachiez où choisir. Pour en revenir à Sticker Maker, nous avons opté pour cela car il s’agit d’un application gratuite et très simple d’utilisation. Pas à pas, vous pouvez donc créer vos propres autocollants avec cette application :

Ouvrez le créateur d’autocollants. appuyez sur Créer un nouveau pack d’autocollants. Nommez et créez le paquet d’autocollants que vous allez créer. Une fois les deux champs renseignés, cliquez sur Créer. Sur l’écran principal de l’application, le package que vous venez de créer apparaîtra déjà. Cliquez dessus pour commencez à ajouter vos conceptions personnalisé. Comme vous pouvez le constater, votre colis est vide. Dans le fabricant d’autocollants, vous pouvez créer une icône, qui apparaît en premier et qui sera l’autocollant qui donnera une image au paquet. L’icône et le reste des autocollants de l’emballage sont fabriqués de la même manière. Appuyez sur l’icône carrée pour démarrer le processus. En premier lieu, vous devez choisir si vous le ferez avec une photo prise au même moment (Prendre photo), une image précédemment enregistrée dans votre galerie (Open gallery), un fichier depuis votre mobile (Select file), depuis d’autres stickers (Sticker Library) ou Text Only. Après avoir pris ou sélectionné la photo, vous accéderez à l’écran d’édition des autocollants. Tout d’abord, ce que vous devez faire est de choisir la partie de l’image que vous souhaitez transformer en autocollant. Il peut s’agir de la photo complète ou du fragment que vous sélectionnez au moyen de la sélection intelligente ou sélection manuelle (coupe sur mesure -Freehand-, coupe carrée ou coupe circulaire). Une fois le sticker sélectionné, vous pouvez choisir de refaire le design en cliquant sur Réessayez ou ajoutez-le à votre galerie d’autocollants en appuyant sur Enregistrer. Notre conception n’est pas géniale, mais elle nous servira bien pour nos conversations WhatsApp. Vous pouvez également ajoutez du texte et un cadre à vos autocollants, comme vous pouvez le voir dans notre exemple d’autocollant. Si vous cliquez sur Ajouter du texte, dans le coin supérieur droit, vous pouvez écrire sur l’autocollant. Pour changer la police et ajouter un arrière-plan au texte, jouez avec les deux boutons dans le coin inférieur gauche. Si vous souhaitez personnaliser davantage votre autocollant, ajoutez-y un cadre en sélectionnant l’outil Contour. Vous pouvez choisir à la fois la largeur du cadre et sa couleur. Lorsque vous avez terminé l’autocollant, cliquez sur Enregistrer pour confirmer la conception et ajoutez-le à votre pack d’autocollants. Enfin, lorsque vous avez terminé avec votre paquet personnalisé d’autocollants, cliquez sur le bouton Ajouter à WhatsApp. Une nouvelle fenêtre s’ouvrira et confirmera l’action sélectionnée Ajouter.

En suivant ces étapes, vous pourrez créer tous les packages que vous souhaitez pour WhatsApp. Tu peux divisez-les par sujets, personnes ou catégories que vous préférez. N’oubliez pas que chaque fois que vous ajoutez un autocollant au package, vous devez cliquer à nouveau sur « Ajouter à WhatsApp » afin de pouvoir l’utiliser dans vos conversations.

3 applications gratuites pour Android pour créer vos propres autocollants et les utiliser sur WhatsApp

Fabricant d’autocollants

Sticker Maker, celui que nous avons utilisé dans le tutoriel, est une application gratuite pour Android. Il dispose des outils essentiels pour concevoir les autocollants et quelques autres extras intéressants, tels que le recadrage intelligent ou possibilité d’ajouter un cadre coloré.

De plus, vous pouvez partager vos forfaits avec des amis via WhatsApp et d’autres réseaux sociaux.

PlayStore | Fabricant d’autocollants

wemoji

Une autre bonne option pour créer des autocollants pour WhatsApp est Wemoji, également gratuit sur le Play Store.

Comme détails remarquables de cet outil, nous devons mentionner qu’il a un vaste bibliothèque de polices de texte et cela enregistre les découpes d’image que vous avez déjà faites pour les réutiliser dans de futurs autocollants.

PlayStore | wemoji

Sticker.ly

Enfin, la dernière application gratuite que nous vous proposons est Sticker.ly, qui sert aussi à créer des stickers avec une grande facilité.

A cette occasion, en plus de concevoir vos propres autocollants et de les partager avec d’autres utilisateurs, vous pouvez télécharger les milliers de packages disponibles dans l’application gratuitement.

PlayStore | Sticker.ly

Facile et rapide, c’est la création d’autocollants pour WhatsApp avec vos propres images et photos, un bon moyen de s’amuser encore plus en utilisant l’application.

