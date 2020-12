Comment corriger l’erreur «Blackout Trial has Ended» dans la nouvelle mise à jour Xbox Call of Duty: Black Ops Cold War

Un nouveau bug est buggé Xbox Joueurs de Black Ops Cold War après la mise à jour du 8 décembre – un message apparaît lorsque vous essayez de charger le jeu, vous indiquant que votre essai gratuit est terminé et que vous devrez acheter le jeu. Encore.

Heureusement, il existe une solution très simple qui semble fonctionner pour beaucoup de gens, et cela implique simplement de se rendre à votre gestionnaire de jeu / gestionnaire de mise à jour.

Pourquoi je ne peux pas jouer? J’ai attendu la mise à jour et tout ce qu’elle dit non, c’est que l’essai de panne est terminé et que j’achète le jeu complet – pezard567 (@ bodar99) 8 décembre 2020

Assurez-vous d’aller dans la section «Add On» et sélectionnez tous les add-ons pour Black Ops. Vous devez tous les sélectionner, pas seulement le jeu de base Black Ops Cold War. Ensuite, enregistrez simplement vos modifications. Cela devrait résoudre le problème en un rien de temps.

Cela garantit que tous les modules complémentaires et mises à jour sont appliqués au jeu et que le jeu devrait se charger correctement la prochaine fois que vous le démarrerez. Cependant, il s’agit toujours d’un correctif temporaire – Treyarch n’a pas mentionné s’il y avait une mise à jour officielle à venir. Vous devrez peut-être confirmer les modules complémentaires plusieurs fois.

À quoi servait la nouvelle mise à jour?

La mise à jour du 8 décembre était destinée à ajouter de la stabilité et des corrections de bugs, ainsi qu’à faire de la place pour la première saison de Black Ops Cold War. Les armes, les scores et l’équilibrage en jeu ont également reçu quelques modifications.

De nouveaux packs gratuits sont également disponibles pour célébrer le début prochain de la saison 1, notamment un skin d’opérateur épique, un réticule épique et une carte de visite (et d’autres objets cosmétiques).

Un week-end double XP commence également le 12 décembre (ce samedi) et se poursuit jusqu’au début de la saison 1 de Black Ops Cold War la semaine prochaine (16 décembre). Ne vous inquiétez pas, Nuketown ne va nulle part, même s’il est remplacé en tant que liste de lecture par le nouveau mode Mosh.

Il existe également une liste importante de changements visuels et de modifications plus techniques des performances du pistolet et de l’interface utilisateur du pistolet. Ce sont le genre de mises à jour qui continuent à être diffusées au cours du cycle annuel de Appel du devoir, et des bogues comme «Votre essai est terminé» apparaissent généralement.

Heureusement, ce bogue était facile à corriger en vous rendant simplement sur les mises à jour de votre jeu, et il semble que ce ne soit qu’un problème affectant les joueurs Xbox pour le moment. Doit être corrigé avec une future mise à jour, mais d’ici là, vous pouvez le gérer vous-même!