Comment copier vos discussions WhatsApp sur Telegram

Ces dernières semaines, les plateformes de messagerie alternatives telles que Telegram et Signal gagnent des millions d’utilisateurs aux dépens du géant WhatsApp. Utilisateurs qui pensent à quitter la plateforme de messagerie de groupe Facebook cependant, ils pourraient être découragés en pensant au sort des conversations qu’ils ont eues avec les contacts et stockées dans l’application. Heureusement, il est maintenant possible copiez tous ces chats depuis WhatsApp directement dans Telegram, grâce à un système d’importation automatique créé par les développeurs de l’application Pavel Durov.

Comment déplacer les conversations WhatsApp vers Telegram

La procédure n’est pas particulièrement complexe, mais si vous avez l’intention de mener de nombreuses conversations, cela peut prendre un certain temps. Vous devez d’abord disposer de la dernière version disponible de Telegram, à mettre à jour donc via le Play Store ou l’App Store. Une fois cette étape terminée, vous pouvez passer à WhatsApp pour transférer les chats. Pour le faire, viens Android vous devez entrer chaque conversation que vous souhaitez copier, appuyez sur le bouton avec les trois points verticalement à droite de la barre d’en-tête, choisissez l’élément Autre puis la commande Exporter les chats. Le package, avec ou sans fichiers multimédias inclus, est ensuite partagé à l’aide du menu de partage du système d’exploitation e à la recherche de Telegram parmi les options. Vers le haut iOS la même chose se produit, mais les étapes pour y arriver sont légèrement différentes: le menu d’options pour les chats individuels, il peut être atteint en touchant directement l’en-tête à l’intérieur des conversations, et la commande Exporter le chat est directement visible à l’intérieur; l’application génère un fichier qui peut être partagé à l’aide de l’interface iOS appropriée.

C’est à ce stade qu’intervient le système imaginé par les développeurs, demandant dans quel chat les matériaux nouvellement obtenus doivent être transportés. Une fois le choix fait – en prenant soin de sélectionner le bon contact – le chat et les pièces jointes sur WhatsApp sont transférés en masse. L’opération peut prendre plusieurs minutes si le matériel est abondant; le résultat est cependant une copie carbone du chat WhatsApp, porté sur Telegram. La date d’envoi du message reste celle du moment où l’opération a été effectuée, mais les messages restent triés par ordre chronologique et accompagnés d’un libellé supplémentaire par Telegram qui précise quand le message a été initialement envoyé.

