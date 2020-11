Comment convertir gratuitement des vidéos en audio MP3 sous Windows 10 (Youtube) ?

Avec un convertisseur vidéo vers audio, vous pouvez extraire des MP3 audio spécifiques et désirés à partir de clips vidéo intéressants, d’émissions de télévision populaires, et surtout des singles les plus populaires lorsque seuls des vidéos musicales MP4 sont disponibles. Ensuite, vous pouvez écouter l’audio MP3 n’importe où avec un lecteur MP3, un appareil portable ou un smartphone iPhone, et même installer de nouvelles sonneries.

C’est pourquoi nous voulons aujourd’hui consacrer ce petit tutoriel aux convertisseurs vidéo MP3, tels que 5KPlayer, un outil avec lequel nous pouvons convertir gratuitement des vidéos en MP3 pour Windows 10, avec une large gamme de formats de sortie tels que FLV local, MOV, MKV, MPEG, Webm, 3GP, AV1, WMV, M4V en MP3 ; ainsi que la possibilité d’extraire des MP3 de vidéos sur des sites web tels que YouTube.

On trouve généralement deux types d’outils pour aider à convertir la vidéo en audio MP3, en ligne ou sur le bureau, mais en quoi diffèrent-ils ?

Les convertisseurs en ligne, une option rapide mais imparfaite

Le convertisseur vidéo en MP3 audio en ligne brille par sa gratuité et sa facilité d’utilisation. Il est livré avec un format d’entrée compatible variable, y compris MP4, M4V, MKV, AVI, WMV, FLV, MOV, etc.

Cependant, on vous demande toujours d’ouvrir une page web pour télécharger vos vidéos et les convertir ensuite en pistes audio lorsque vous utilisez des réseaux, la sécurité est un sujet brûlant. Dans ce cas, vous ne pouvez probablement pas empêcher et contrôler l’utilisation des données téléchargées par d’autres, car vous ne pouvez pas garantir que vos fichiers de données ont été supprimés sur le serveur d’un convertisseur vidéo/mp3 en ligne.

En outre, vous pouvez facilement cliquer sur des liens publicitaires avec des logiciels publicitaires inconnus et d’autres plug-ins fournis par ces sites en ligne qui peuvent nuire à votre ordinateur.

Parmi les autres inconvénients, citons la perte de qualité de la sortie, la taille limitée des vidéos téléchargées, ainsi que les problèmes résultant d’un processus de conversion instable et d’autres problèmes de blocage.

Pire encore, les convertisseurs vidéo/audio en ligne seront probablement fermés un jour, en particulier ceux de YouTube en MP3, car de plus en plus de sites en ligne ont intensifié leur répression des violations des droits d’auteur. Alors comment convertir facilement et gratuitement en MP3 des vidéos locales et en ligne telles que les vidéos de YouTube ?

Offline Video to MP3 Converter, le meilleur choix pour Windows 10

Le lecteur vidéo 4K 5KPlayer est une application gratuite utilisable à vie qui permet de convertir facilement des vidéos en audio MP3. Lorsque la vitesse, la stabilité et la qualité de sortie sont les trois premiers facteurs auxquels vous pouvez penser, 5KPlayer est conçu pour répondre à vos besoins.

Y compris FLV, MOV, MKV, MPEG, Webm, 3GP, AV1, WMV, M4V, H.264, H.265 / HEVC, F4V, VOB, etc., le convertisseur MP3 hors ligne de Windows 10 offre également une excellente prise en charge des formats d’entrée :

Convertissez des vidéos locales en MP3 : si vous avez beaucoup de vidéos dans vos dossiers locaux, quels que soient les fichiers que vous avez téléchargés ou enregistrés, vous pouvez en extraire les bandes son à l’aide de 5KPlayer. Ce convertisseur MP3 basé sur Mac et Windows 10 offre de hautes performances pour permettre de convertir rapidement en quelques minutes un film de deux heures en un fichier audio MP3 de la meilleure qualité possible.

Convertir des vidéos en ligne en MP3 – Ce convertisseur vidéo en MP3 gratuit et intelligent vous aide à convertir des vidéos en ligne provenant de plus de 300 sites, dont YouTube, Dailymotion, Vevo et bien d’autres. Vous pouvez également analyser l’URL de la vidéo en ligne pour enregistrer directement les vidéos correspondantes, puis extraire les pistes audio.

Conservez une partie de l’audio d’une vidéo : 5KPlayer surpasse les autres convertisseurs MP3 pour Windows 10 car sa fonction de découpage vous permet d’obtenir une piste spécifique à partir d’une partie d’une vidéo. Vous pouvez d’abord découper une vidéo pour en conserver la partie souhaitée, puis convertir la vidéo en MP3.

Mais sa plus grande vertu est sans aucun doute son énorme facilité d’utilisation, puisqu’en quelques clics seulement, nous pouvons réaliser l’ensemble du processus de conversion.

De plus, il n’y a pas de processus de téléchargement qui prend du temps et il est possible de conserver votre vidéo privée en toute sécurité. En outre, le convertisseur vidéo/audio hors ligne ne comporte aucune limitation quant au nombre ou à la taille des fichiers, ni quant à l’absence de logiciels publicitaires ajoutés et de logiciels malveillants.

Enfin, une autre fonction très appréciée, la conversion de la vidéo en audio MP3, est tout aussi facile et rapide avec 5KPlayer :

Il suffit de télécharger gratuitement 5KPlayer sur le site officiel. Installez et exécutez l’application. Trouvez et ajoutez la vidéo que vous voulez convertir à la « Bibliothèque », cliquez sur l’icône « Convertir » à côté des informations sur la vidéo, et sélectionnez l’option « Convertir en MP3 ».

Lecture complémentaire : Pourquoi convertir la vidéo en MP3 plutôt que dans d’autres formats ?

Le MP3 est un format de codage audio numérique qui utilise la méthode de compression avec perte de données pour coder les données.

Sauvegarde des données : les formats audio sans perte tels que WAV, FLAC ou AIFF offrent une meilleure qualité mais occupent plus d’espace de stockage, ce qui rend irréaliste l’utilisation de dispositifs portables et de sites de streaming en ligne lorsqu’il y a des gigaoctets de bandes son. Par conséquent, le MP3 est un meilleur choix pour conserver des centaines de pistes sans se soucier de la consommation de stockage. Après tout, il est très difficile d’entendre la moindre différence lorsque vous utilisez des écouteurs, des microphones ou vos oreilles nues pour écouter de la musique MP3.

Grande compatibilité : le MP3 offre de plus larges possibilités d’accès aux appareils électroniques, y compris les ordinateurs, les iPhone, les téléphones Android, etc.