Comment convertir des audios WhatsApp en texte: toutes les façons

Vous n’avez pas le temps d’écouter les audios de WhatsApp? Vous pouvez donc les transformer rapidement en texte.

Vous n’avez pas toujours assez de temps pour écouter une note audio de WhatsApp. Et bien qu’il y ait toujours la possibilité d’accélérer les audios WhatsApp pour pouvoir les écouter en moins de temps, parfois simplement la lecture est préférable à l’écoute.

Pour cela, une bonne solution consiste en transcrire les audios reçu, ou quel est le même: convertir les audios WhatsApp en texte. Aujourd’hui, nous expliquons comment il est possible de le faire étape par étape.

Étapes pour transcrire un message vocal WhatsApp en texte

Il existe de nombreuses applications qui permettent transcrire les audios WhatsApp en texte, bien que tous ne fonctionnent pas aussi bien. L’un des plus populaires est Transcripteur, une application gratuite disponible sur Android, très simple d’utilisation et avec une interface simple et intuitive.

Pour utiliser Transcriber et convertir les messages vocaux WhatsApp en texte, voici les étapes à suivre:

Lorsque vous avez installé l’application sur votre mobile, ouvrez WhatsApp. Entrez dans la conversation avec l’audio que vous souhaitez transcrire. Appuyez longuement sur l’audio que vous souhaitez convertir en texte. Ensuite, appuyez sur le bouton «partager» avec l’icône triangulaire située dans le coin supérieur droit de l’écran. Dans la liste des applications, recherchez et sélectionnez «Transcriber for WhatsApp» et choisissez l’option «Transcrire». Attendez la fin du processus de transcription.

Quand c’est fini, vous verrez le message audio transformé en texte et vous pouvez le lire directement dans la fenêtre flottante qui apparaîtra à l’écran. Vous aurez également la possibilité de le sélectionner et de le copier, soit pour l’enregistrer dans votre application de notes préférée, soit pour le partager avec d’autres personnes. A tout moment vous pouvez fermer ladite fenêtre et revenez à la conversation WhatsApp pour continuer à parler avec la personne qui vous a envoyé l’audio.

Comme vous pouvez le voir, le processus est extrêmement simple et tout ce dont vous avez besoin est un application disponible entièrement gratuite. Et si vous ne souhaitez pas utiliser Transcriber pour une raison quelconque, vous pouvez toujours vous tourner vers d’autres applications dans le même but, comme Voice to Text pour WhatsApp.

En plus de cela, rappelez-vous que si vous en avez besoin, vous pouvez également traduire rapidement les messages WhatsApp ou écouter les notes audio à leur insu.

Rubriques connexes: Applications, applications d’outils, applications gratuites, WhatsApp

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂