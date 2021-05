Comment convaincre mes parents de se faire vacciner? 6 conseils d’experts

À l’heure actuelle, plus de 149 millions d’Américains ont reçu au moins une dose du vaccin COVID-19 et savent à quel point il est facile de se présenter sur un site local et de se faire vacciner.

Le plus difficile pour certains est de convaincre les proches, en particulier les parents et les grands-parents, qui hésitent à se faire vacciner. C’est d’autant plus préoccupant que les personnes âgées courent un plus grand risque d’être hospitalisées ou de mourir du COVID-19 si elles attrapent la maladie, selon le CDC.

«Nous allons certainement dans la bonne direction, mais maintenant nous nous adressons aux personnes qui sont plus difficiles à atteindre. Ils pourraient être nerveux ou résistants », a déclaré Bill Walsh, vice-président des communications pour l’AARP, qui organise une télé-mairie COVID-19 pour les membres toutes les deux semaines, répondant aux questions et dissipant les mythes.

« Ce sont des cas difficiles, mais ce que nous pouvons faire, c’est commencer par parler des faits », a-t-il déclaré à TMRW.

Bien que les motivations de chacun pour sauter le vaccin soient différentes, les experts conviennent qu’il est important de discuter avec des êtres chers qui n’ont toujours pas été vaccinés.

1. Reconnaissez leur inquiétude, puis partagez les faits

Le Dr William Schaffner, professeur de maladies infectieuses au Vanderbilt University Medical Center, a dit à TMRW de commencer la conversation en reconnaissant verbalement les préoccupations de votre proche.

« Par exemple, vous pouvez dire: ‘Oh papa, je comprends que vous êtes préoccupé par cela' », a-t-il dit. « Affirmez-le. Tout à coup, la personne âgée se sent plus à l’aise et vous respectez son inquiétude. La prochaine chose que vous pouvez dire est: ‘Qu’est-ce que vous avez dérangé?' »

Après avoir découvert la préoccupation et avoir écouté patiemment, Schaffner a déclaré que si vous avez de la chance, c’est parfois aussi facile que de fournir les faits à la personne hésitante.

«S’ils s’inquiètent des effets secondaires, vous pouvez leur dire que les essais ont été effectués. Ils n’ont pas coupé les coins ronds. À l’heure actuelle, 150 millions de doses ont été administrées, et les médecins surveillent très attentivement la sécurité.

En rapport

2. Faire appel à leur sentiment d’indépendance

Plus une personne est âgée, plus elle est susceptible d’avoir une bataille difficile contre le COVID-19 et les effets secondaires potentiellement à long terme.

Le brouillard cérébral, l’un des symptômes de la longue liste, est également particulièrement néfaste pour les personnes âgées qui ont déjà des problèmes de mémoire, a déclaré Anne Sansevero, infirmière praticienne en gériatrie et fondatrice de HealthSense, un cabinet de conseil en gestion des soins basé à New York.

«Si les personnes âgées apprécient leur indépendance et la gardent, elles devraient vraiment se faire vacciner car le COVID pourrait potentiellement affecter leur indépendance», a-t-elle déclaré.

3. Aidez-les à prendre rendez-vous

Les Américains plus âgés ont été parmi les premiers à être autorisés à s’inscrire à des rendez-vous pour les vaccins, mais l’utilisation d’un méli-mélo de technologie de planification en ligne pour trouver et prendre des rendez-vous peut être intimidante ou gênante, obligeant certaines personnes à ne pas se faire vacciner.

«Prenez rendez-vous pour eux», dit Sansevero. « C’est essentiel et ils ne le feront pas pour eux-mêmes. »

En rapport

4. Appel à leur esprit civique

Rester à la maison ou sortir à peine en public ne protège toujours pas votre parent âgé de contracter ou de propager la maladie.

«Avec le vaccin, les gens diront: ‘Je ne vais pas le transmettre ou je ne verrai pas beaucoup de gens. Ils pourraient dire que j’ai une réponse immunitaire faible », a déclaré Sansevero.« Il est encore beaucoup plus efficace pour prévenir la maladie (que) de ne pas se faire vacciner.

Non seulement se faire vacciner aide à réduire la propagation, mais cela allège le fardeau des travailleurs de la santé.

«Vos agents de santé ont déjà été si durement touchés par les soins aux patients COVID, surtout si la personne âgée se trouve dans une région où les urgences sont stressées», a déclaré Sansevero. « Les ressources sont épuisées. Faites appel à leur esprit civique. »

5. Vous ne voulez pas être laissé de côté

Avec tant d’Américains qui se font vacciner, le Dr Scaffner recommande de rappeler aux parents âgés qui hésitent que c’est la prochaine étape pour retrouver la vie dont ils jouissaient avant la pandémie.

«Vous pouvez leur dire que beaucoup de vos amis l’ont compris. Nous, dans votre famille, l’avons également obtenu», a-t-il déclaré. « Et nous avons pensé que c’était suffisamment sûr pour que nous ayons l’intention de faire vacciner les petits-enfants dès que cela leur sera disponible. »

6. Utilisez le temps avec les petits-enfants comme levier

C’est difficile, mais ça marche.

«C’est une question très puissante. La plupart des personnes âgées ont vécu un an d’isolement très sévère. Qu’ils aient été dans des établissements ou chez eux, ils ont été prudents « , a déclaré Sansevero. » Pour ma belle-mère, c’était sa principale raison de se faire vacciner. «

Et s’ils refusent, dites-leur qu’ils devront porter un masque la prochaine fois que vous et vos petits-enfants vous rendrez visite, non seulement pour se protéger, mais aussi pour les enfants.

Bonne chance!