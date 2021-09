Apple TV+ se développe de plus en plus dans la région, c’est donc une option à considérer. Découvrez comment louer ce streaming !

L’ère des services de streaming ajoute de nouveaux opposants en Amérique latine, comme Star +, qui est dans la région depuis moins d’un mois. Une grande partie du marché est dominée par Netflix, Amazon Prime Video, Disney + et HBO Max, mais il existe une autre plate-forme qui propose un excellent contenu et le public doit être au courant. On parle de Apple TV +, auquel vous pouvez accéder de différentes manières.

Ce streaming a été annoncé pour la première fois lors d’un événement spécial Apple en mars 2019, mais ce n’est que le 1er novembre qu’il a eu son lancement officiel. L’annonce a été faite en compagnie de grandes stars telles que Jennifer Aniston, Steven Spielberg et Oprah Winfrey, dans le but de commencer à attirer l’attention des masses. Là, il a été dit que cinq séries originales avaient déjà été tournées et six autres étaient en route.

L’émission du matin C’était le premier succès avec Aniston en tant que protagoniste, dans une fiction sur une émission de télévision américaine qui est vue au milieu d’un scandale par son animateur principal, puisqu’il a été licencié au milieu d’allégations de harcèlement sexuel. La saison deux a récemment été créée et nous avons parlé à Souhait Terry, qui joue Daniel Henderson.

Un autre des contenus les plus résonnants sur la plate-forme est Ted lasso, une comédie mettant en vedette Jason Sudeikis qui a reçu des critiques élogieuses. Il y a une semaine, les Emmys 2021 ont eu lieu et ils ont été victorieux dans plusieurs catégories : Meilleure série comique, Meilleur acteur principal dans une comédie, Meilleur acteur dans un second rôle dans une comédie et Meilleure actrice dans un second rôle dans une comédie.

+ Comment contracter Apple TV+ en Amérique latine ?

La première chose à faire est de télécharger son application sur votre téléphone portable ou d’entrer sur son site officiel, auquel vous pouvez accéder en faisant Cliquez ici et suivez les étapes indiquées. Si vous êtes déjà un utilisateur Apple, vous disposerez de 3 mois sans frais supplémentaires. Dans le cas où vous ne l’êtes pas, vous avez 7 jours gratuits puis le cycle de paiement mensuel pour 4,99 €.