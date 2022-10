Comment contacter WhatsApp : tous les moyens

Avez-vous des problèmes avec WhatsApp? Ce sont les moyens de contacter le système, que ce soit depuis votre mobile ou votre ordinateur.

WhatsApp est toujours l’une des meilleures applications de messagerie instantanée du moment, et malgré le fait qu’elle ait passé des années à innover sur sa plateforme et à optimiser son application pour offrir un meilleur service aux utilisateurs, elle n’est pas exempte d’éventuelles défaillances du système.

Ainsi, bien qu’il s’agisse d’une application très fonctionnelle, à un moment donné, vous devrez peut-être contacter WhatsApp pour résoudre un problème ou une préoccupation. Si c’est votre cas, ce sont toutes les manières possibles. Rejoignez-nous!

Contactez WhatsApp via l’application mobile

L’une des formes les plus courantes de contacter WhatsApp est via son application mobile, et vous pouvez le faire depuis Android ou iOS.

Dans le cas où vous ne pouvez pas accéder directement à votre compte, vous pouvez contacter WhatsApp depuis le compte tiers et demander de l’aide. Voici les étapes à suivre :

Ouvre Whatsapp depuis Android ou iOS.

depuis Android ou iOS. Appuyez sur les 3 points affichés en haut à droite puis sur l’option « Réglages » .

. Aller à l’option « Aide » et appuyez sur « Contactez-nous ».

Ensuite, vous verrez une boîte avec la question suivante, « Dites-nous comment nous pouvons aider? Décrivez brièvement le problème que vous rencontrez et appuyez sur l’option « SUIVANT » situé en bas à droite.

Décrivez brièvement le problème que vous rencontrez et appuyez sur l’option situé en bas à droite. Whatsapp montrera le problèmes les plus courants parmi les utilisateurs, et si votre problème est dans la liste, vous n’aurez qu’à toucher l’option et en quelques secondes, une solution possible s’affichera. Sinon, appuyez sur « Envoyer ma question au support WhatsApp ».

Une conversation sera automatiquement créée, affichant des informations pertinentes telles que numéro de dossier et certaines indications que vous devez suivre.

Contactez WhatsApp via le site Web

Si tu as un problème avec WhatsApp et vous avez besoin d’une solution plus personnalisée, c’est possible contacter WhatsApp via son site officiel depuis votre ordinateur.

Accédez au site Web de WhatsApp Contact.

Une fois sur son portail, vous pourrez voir de nombreuses façons de le contacter. support technique . ça marche pour les deux WhatsApp Messenger comme pour affaires WhatsApp .

. ça marche pour les deux comme pour . Si vous avez une idée pour WhatsApp ou si vous avez des limitations physiques et que vous souhaitez faire savoir à l’entreprise qu’elle devrait améliorer certaines options, choisissez l’option « Accessibilité WhatsApp et assistance aux technologies d’assistance ».

Si votre problème est dû à la connexion, à une incompatibilité ou à un autre type de problème, touchez l’option Prise en charge de la messagerie WhatsApp .

. Une fois cette option sélectionnée, le système affichera un simple formulaire à remplir. Mettez votre numéro associé au compte, e-mail, indiquez comment vous utilisez WhatsApp et ajoutez une brève description du problème. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « L’étape suivante ».

Ci-dessous vous pouvez voir le problèmes les plus courants parmi les utilisateurs, tout comme ils sont affichés sur mobile. Si votre problème est trouvé dans la liste ok, sinon cliquez sur « Envoyer une question ». Il ne vous reste plus qu’à attendre que le support technique vous contacte via le courrier électronique.

Contactez WhatsApp avec une lettre postale

Envoyer un carte postale C’est aussi une alternative possible lorsque contacter WhatsApp. Cette méthode est surtout utilisée si vous souhaitez envoyer quelque chose de plus officiel.

Dans tous les cas, voici l’adresse : WhatsApp Inc. / 1601 Willow Road / Menlo Park, Californie / 94025 / États-Unis d’Amérique.

Gardez à l’esprit que si vous allez écrire une lettre Vous devez le faire en anglais et détailler au maximum votre demande ou suggestion. Ajoutez vos données personnelles, numéro de contact associé au système et e-mail.

Et si vous avez déjà eu des problèmes dans WhatsApp ou avez détecté un plantage dans l’application de messagerie, vous pouvez trouver une solution avec ces guides.

