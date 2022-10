Comment contacter Twitter : tous les moyens disponibles

in

Découvrez comment contacter Twitter et son service client.

Malgré que Twitter est sur le marché depuis plus de 16 ans et son évolution a été constante, il n’est pas exempt d’éventuelles accidents et accidents. Par conséquent, si vous avez un problème ou un souci à résoudre, il est nécessaire communiquer avec la plateforme.

Cependant, contrairement aux plates-formes telles que Netflix Soit Disney+ Ils ont une section spéciale de service à la clientèle. Twitter ne présente pas ce service, par conséquent, vous ne pourrez pas communiquer aussi facilement.

Pour cette raison, dans cet article, nous allons vous montrer toutes les façons possibles de contacter twitter et faites-leur répondre.

Contacter Twitter par message public

La forme la plus courante de contacter twitter c’est via votre compte d’assistance @TwitterSupport. Pour cela vous n’aurez qu’à vous connecter à votre compte, laisser un message public indiquant le problème que vous rencontrez et mentionner le compte.

Dans ce cas, ils répondront très probablement automatiquement en indiquant que vous devriez remplir un formulaire. Ce médium est également utilisé pour effectuer plaintes de harcèlement Soit usurpation d’identité.

Contactez Twitter par message privé

Bien que nous sachions qu’il existe des DM (messages directs)malheureusement le compte de Assistance Twitter laissez cette option désactivée.

Si tu veux contacter en privévous pouvez le faire via @TwitterEspagne, qui maintient les DM actifs. Ce compte est activé pour conseils d’utilisation et de sécuritémais vous pouvez laisser votre message et attendre une réponse.

Centre d’aide Twitter

Statistiquement, il y a des centaines d’utilisateurs avec le même problème que vous, c’est pourquoi Twitter il a un « Centre d’aide » avec des thèmes et solutions communes pour votre compte. Ils se distinguent parmi eux :

Problèmes de comptes bloqués et suspendus.

Problèmes d’accès au compte.

Confidentialité sur Twitter.

Restez en sécurité sur Twitter et le contenu sensible.

Authenticité sur Twitter.

Aide sur les questions de propriété intellectuelle.

Aide à l’utilisation de Twitter.

Aide avec les fonctions de paiement.

Donc, si vous avez besoin d’aide pour le blocage ou la suspension de compte, le harcèlement, les violations de la vie privée et le spam, n’hésitez pas à nous contacter de cette manière.

Une autre façon de le contacter Centre d’aide Twitter C’est via votre profil. Voici les étapes à suivre :

Entre en Twitter depuis PC ou mobile.

depuis PC ou mobile. Accédez à votre profil utilisateur.

Dans le menu de gauche, appuyez sur « Plus d’options > Centre d’aide ».

Centre d’aide Twitter

Envoyer une lettre à la société Twitter

Une autre bonne alternative contacter twitter est au moyen d’une lettre postale, surtout s’il s’agit d’un question juridique.

Vous pouvez y détailler votre problème et y placer vos données personnelles, votre numéro de téléphone et votre e-mail. C’est le adresse du siège social:

Secrétaire général : 1355 Market St, # 900, San Francisco, CA 94103. États-Unis.

Surtout, n’oubliez pas de respecter les règles Twitteret si vous vous considérez comme un influenceur ou appartenez à une entreprise, une agence ou un gouvernement, la meilleure chose à faire pour confirmer l’authenticité est de vérifier votre compte et d’obtenir le badge bleu.

