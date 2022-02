Comment contacter LinkedIn en toute simplicité ?

À l’heure qu’il est, s’inscrire sur un réseau social professionnel vous ouvre de nombreuses portes. Que vous soyez en recherche d’emploi ou que vous cherchiez à apporter de la visibilité à votre entreprise, LinkedIn est une plateforme aux multiples facettes. Toutefois, de manière à pleinement profiter des atouts de ce réseau, il est indispensable de savoir correctement l’utiliser et d’en comprendre les différentes subtilités. Au cours de votre utilisation, il est possible que vous fassiez face à des interrogations ou problèmes. De manière à vous accompagner tout au long de votre démarche, les équipes LinkedIn sont joignables de différentes manières. Emmanuelle Petiau vous aide à tout connaître de cette plateforme à succès, et vous guide afin de contacter LinkedIn en toute simplicité.

Rappel : qu’est-ce que LindedIn ?

LinkedIn est un réseau social professionnel utilisé par plus de 800 millions d’internautes, créé en 2002. Accessible via ordinateur, tablette ou smartphone, ce dernier est privilégié par les utilisateurs du monde entier. Cette plateforme, pratique et simple d’utilisation, présente de nombreux avantages aux professionnels et aux chercheurs d’emploi, nous citons notamment :

Développer la notoriété et la visibilité d’une entreprise ou marque

Identifier des prospects

Établir une stratégie de communication

Recruter

Trouver un emploi

Mettre en place une stratégie digitale

Quels que soient vos objectifs, LinkedIn est une plateforme vous ouvrant de nombreuses portes, à condition de maîtriser le fonctionnement de cet outil.

Pourquoi contacter LinkedIn ?

Au cours de votre utilisation du réseau social LinkedIn, il est possible que vous fassiez face à une situation vous demandant de contacter LinkedIn. Il peut s’agir d’une simple question comme d’un problème de fonctionnement quelconque. Quelle que soit l’origine de votre interrogation, il est parfois nécessaire de faire appel aux équipes LinkedIn directement afin de régler votre problème.

Notez que la plateforme dispose d’une large rubrique dédiée aux questions fréquemment posées, dans laquelle vous seriez susceptible de trouver vos réponses. Nous retrouvons notamment les questions suivantes :

Comment modifier ou ajouter une adresse mail ?

Comment réinitialiser votre mot de passe ?

Comment annuler mon abonnement LinkedIn Premium ?

Comment postuler à des emplois sur LinkedIn?

Si toutefois vous ne trouviez pas la réponse cherchée dans la FAQ, Emmanuelle Petiau vous guide dans votre démarche pour contacter la plateforme LinkedIn et obtenir les réponses à vos questions.

8 moyens de contacter LinkedIn

Avec des internautes répartis dans plus de 200 pays du monde, LinkedIn est une plateforme dont le succès ne cesse de croître. Disponible en 24 langages et accessible depuis les 4 coins de la planète, celle-ci s’assure d’instaurer une assistance clientèle irréprochable. Vous disposerez alors de pas moins de 8 moyens de contacter la plateforme. Nous vous présentons ici quelques possibilités s’offrant à vous ainsi que la marche à suivre.

Contacter LinkedIn via mail

Parmi les prises de contact les plus utilisées aujourd’hui, le mail est une alternative des plus pratiques. De manière à vous assurer de contacter le service client de LinkedIn, il est indispensable d’employer l’adresse mail mentionnée sur le site officiel LinkedIn, en vous méfiant des adresses trouvées sur d’autres sites.

Contacter LinkedIn via téléphone

Quel que soit le type d’entreprise, contacter par téléphone présente des risques en termes de frais. Il est indispensable de privilégier les numéros mentionnés sur le site officiel LinkedIn, en fonction de l’endroit où vous vous situez. La plateforme vous propose alors deux numéros de téléphone :

1-650-687-36001

650-687-3555

Puisque LinkedIn est une plateforme utilisée par les internautes du monde entier, il est important de ne pas oublier d’ajouter l’indicatif de votre pays. Dans le cas contraire, vous ne parviendrez pas à joindre les équipes LinkedIn.

Contacter LinkedIn via réseaux sociaux

Crée pour s’adapter aux habitudes des consommateurs du monde, LinkedIn est un réseau social professionnel ayant pleinement conscience de l’importance d’internet dans notre vie. Ainsi, il vous est tout à fait possible de joindre les équipes LinkedIn via les autres réseaux sociaux tels que Twitter ou Facebook.

Contacter LinkedIn via courrier

S’il ne s’agit pas du moyen le plus sûr ni le plus rapide, il est également possible de joindre LinkedIn par courrier, en faisant parvenir ce dernier au siège social situé à Paris.

En complément, afin de contacter LinkedIn, d’autres options s’offrent à vous, telles que le fax, le support ou encore le formulaire de contact.