Comment construire une forge à Valheim

Comme les établis, des forges sont nécessaires pour fabriquer des objets, et vous devrez en fabriquer un pour fabriquer tous les outils, armes et armures de rangs en bronze et en fer. Cela dit, voici tout ce dont vous aurez besoin et plus encore.

Comment faire une forge à Valheim

Pour construire une forge, vous aurez besoin des ressources suivantes; avec cela, vous devrez extraire du cuivre pour débloquer la recette pour faire une forge

Quatre pierres: Vous pouvez obtenir de la pierre du sol et des roches dans le jeu

Quatre charbons: Le charbon peut être récolté soit dans un four à charbon, soit en brûlant de la viande.

Dix bois: Vous pouvez obtenir du bois en coupant divers arbres dans le jeu.

Six cuivre: Vous pouvez trouver du cuivre dans de grosses veines dans la forêt noire.

Une fois que vous aurez tous les matériaux énumérés ci-dessus, vous pourrez fabriquer une forge avec un marteau; vous devrez également le placer près d’un établi ou dans son cercle de construction. Pour construire une forge avec un marteau, cliquez avec le bouton droit sur le marteau lorsqu’il est dans votre barre de raccourcis, puis sélectionnez le menu de fabrication.

Dans le menu, vous pouvez trouver la forge et tout ce que vous avez à faire est de cliquer dessus avec le bouton gauche de la souris, puis de la déplacer vers l’emplacement où vous souhaitez la placer, puis de cliquer à nouveau avec le bouton gauche.

En rapport: Comment mettre à niveau votre plan de travail à Valheim

Après avoir placé une forge, vous débloquerez de nombreux objets d’artisanat tels que des outils en bronze, des épées et des armures; Parallèlement à cela, vous débloquerez également plusieurs améliorations de forge. Voici toutes les mises à niveau de forge dont vous aurez besoin pour mettre à niveau complètement votre forge.

Refroidisseur de forge

Enclumes

Enclume de Smith

Soufflets de forge

Forge Toolrack

Meule

Pour en savoir plus Valheim, Chez PGG, nous vous proposons une liste croissante de guides comme comment faire un établi et comment obtenir la clé Swamp Valheim. En plus de ces deux excellents guides, revenez plus tard et nous aurons encore plus de guides pour Valheim sortir dans les semaines et les jours à venir.