Comment construire un navire à Valheim

Le monde de Valheim est un grand endroit, ne me croyez pas? Essayez de faire un zoom arrière et voyez par vous-même; croyez-moi, c’est une immense carte, et à cause de cela, vous aurez besoin de construire un navire. Voici comment le faire et de quelles ressources vous avez besoin.

Comment obtenir un navire à Valheim

Pour construire un navire, vous aurez besoin de ressources selon le type de navire que vous souhaitez construire; vous aurez également besoin d’un atelier à proximité et d’un marteau pour les fabriquer.

Cela étant dit, si vous voulez faire un bateau, vous devrez d’abord placer un établi à proximité de l’eau; l’établi n’a pas besoin d’un toit dessus; il suffit d’en gifler un et tout ira bien.

Après cela, vous devrez saisir un marteau et cliquer avec le bouton droit de la souris et sélectionner l’onglet Divers; dans cet onglet, vous pouvez trouver tous les navires à fabriquer lorsqu’ils se déverrouillent. Cela dit, il y a un total de trois navires dans le jeu, alors voici tout ce dont vous avez besoin pour construire les trois.

Comment construire un radeau dans Valheim

Le radeau est le navire de base de premier niveau du jeu; il sera également déjà déverrouillé lorsque vous démarrez le jeu. Un radeau nécessite les matériaux suivants pour être construit.

20 Bois: Coupez n’importe quel arbre pour obtenir du bois.

6 Cuir: restes: vous pouvez obtenir les restes de tuer des sangliers.

10 Résine: Tuez les Nains gris pour obtenir de la résine.

Comment construire un Karve en Valheim

Le Karve est le navire de deuxième rang du jeu et honnêtement celui que vous devriez économiser pour obtenir; vous devrez également couper votre premier bouleau et ramasser du bois fin pour le déverrouiller. Un karve nécessite les matériaux suivants pour se construire.

30 Bois fin: Abattez les bouleaux pour obtenir du bois fin.

10 Peau de cerf: Chassez cher pour obtenir des peaux de cerf (duh).

20 Résine: Tuez les Nains gris pour obtenir de la résine

80 clous en bronze: Fabriquez des barres de bronze pour fabriquer des clous en bronze à l’intérieur d’une forge.

Comment construire un drakkar dans Valheim

Le dernier et le meilleur navire du jeu est un drakkar que vous déverrouillez en ramassant des écorces anciennes d’arbres centenaires dans le biome des marais. Un drakkar nécessite les matériaux suivants pour être construit.

Clous en fer: Fabriquez des barres de fer pour fabriquer des clous en fer à l’intérieur d’une forge.

40 bois fin: Abattez les bouleaux pour obtenir du bois fin.

10 Peau de cerf: Chassez cher pour obtenir des peaux de cerf (duh).

Écorce ancienne: Abattez des arbres centenaires dans le biome du marais pour obtenir l’écorce.

Comment contrôler et naviguer un navire à Valheim

Pour naviguer sur un bateau, vous devrez frapper e à l’extrémité du bateau qui dit utiliser le gouvernail; après cela, vous devrez abaisser vos voiles en appuyant sur w, puis en tapant à nouveau une fois et en relâchant pour avancer.

Vous devrez également essayer de naviguer dans la direction du vent; la direction actuelle du vent est visible via la petite flèche blanche en bas à gauche de la mini-carte.

Vos voiles seront également automatiquement tournées là où le vent pointe, donc tout ce que vous aurez à faire est de frapper a pour tourner le bateau à gauche et d pour le tourner à droite. Nous vous recommandons de voyager en zigzag en utilisant les deux touches pour naviguer efficacement avec le vent.

Aussi, si vous naviguez contre le vent, vous devrez lever complètement vos voiles et n’utiliser que le gouvernail ou ce sera comme essayer de creuser un tunnel à travers une montagne avec une cuillère en plastique.

Tous les contrôles des navires

W: Taper sur W fera avancer le bateau; le scotcher abaissera également les voiles

S: Taper S renversera le navire; le scotcher soulèvera également les voiles

UNE: Tenir A tournera le navire à gauche

RÉ: Tenir D tournera le navire à droite

Pour arrêter le navire, maintenez les touches w et s enfoncées jusqu’à ce que les icônes de gouvernail à droite de votre écran disparaissent.

Pour en savoir plus Valheim, Chez PGG, nous vous avons couvert avec une tonne de guides géniaux comme comment obtenir une pioche et comment obtenir du bronze Valheim.