Comment construire un moulin à vent à Valheim

Si vous voulez faire du pain et obtenir ce pain – comme on dit – vous devrez faire un moulin à vent Valheim; voici tout ce dont vous aurez besoin et plus encore.

Comment faire de la farine d’orge avec un moulin à vent à Valheim

Pour construire un moulin à vent Valheim, vous aurez besoin des ressources suivantes, ainsi qu’une table artisanale fabriquée et placée à proximité.

30 Bois

20 Pierre

30 clous de fer : Fabriquez une forge et obtenez des lingots de fer, et vous pourrez fabriquer des clous de fer à l’intérieur de la forge.

Une fois que vous avez obtenu les ressources répertoriées ci-dessus, vous pouvez ensuite placer un moulin à vent en cliquant avec le bouton droit sur un marteau et en le trouvant sous l’onglet de fabrication.

Une fois que vous l’aurez placé, vous pourrez faire de la farine d’orge en mettant de l’orge dans la fente indiquée et marquée ci-dessous.

Après un certain temps, le moulin à vent transformera l’orge en farine, et vous pourrez ensuite récolter la farine en appuyant sur e sur la fente ci-dessous.

Ensuite, vous pouvez faire de la farine d’orge dans les éléments suivants, y compris le pain.

Pain

Tarte à la viande Lox

Wraps de poisson

Boudin au sang

Où trouver de l’orge à Valheim

Vous pouvez obtenir de l’orge en la récoltant dans le biome des plaines des villages fuling; on trouve aussi du lin, quoique rarement, dans ces mêmes villages

Cependant, les animaux qui habitent ces villages sont des ennemis dangereux, nous vous recommandons donc de n’apporter que vos meilleures armes et armures pour les affronter.

Nous vous suggérons d’avoir au moins du fer et d’avoir un bon arc comme un croc de dragur pour les manipuler facilement; ces deux éléments aideront également à lutter contre les décès.

comment améliorer toutes les compétences et comment entrer dans le cul Valheim.