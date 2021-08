Comment construire un CV professionnel attractif ?

Écrire un CV est nécessaire dans de nombreuses situations du domaine professionnel. Que ce soit pour trouver un emploi, commencer une formation ou répondre à une offre, il est nécessaire de proposer à son recruteur un CV original et attractif. Le CV est généralement construit de manière simple et compréhensible. Cependant, bien qu’il existe certaines règles de présentation à respecter, le CV doit avant tout rendre compte de votre personnalité afin que le recruteur s’intéresse à votre profil. Nous vous donnons ici quelques conseils pour rédiger votre CV.

Le curriculum vitae : le résumé de votre personnalité

Que ce soit pour intégrer une formation post-bac, trouver un emploi ou répondre à une offre de stage, le CV est un élément essentiel qui vous permet de vous présenter à votre recruteur. Le curriculum vitæ (le CV) est un document détaillant votre parcours et vos compétences. Il permet de montrer à votre recruteur que vous êtes la personne dont il a besoin. Ainsi le CV, s’il est correctement construit, va vous permettre d’avancer dans le parcours de recrutement et en intéressant le recruteur vous obtiendrez potentiellement un entretien professionnel.

De cette manière, il est intéressant de bien organiser son CV afin de faire ressortir au mieux les points que vous souhaitez mettre en avant. Dans l’objectif d’avancer dans votre parcours professionnel, le CV doit donc être un document clair et précis. Le recruteur doit pouvoir rapidement identifier les informations qu’il recherche. Le plus important est donc d’être percutant. Afin de construire le meilleur CV, de nombreuses solutions existent. Certains sites spécialisés peuvent vous aider à faire son cv en ligne de qualité et adapté.

Organiser son CV pour une lecture claire et pratique

Ainsi, de manière à présenter un CV clair et attractif vous devez penser à l’organisation de vos informations. Le contenu de votre CV doit être court et synthétique. En effet, les recruteurs préfèrent en général ne pas passer beaucoup de temps sur la lecture de votre document. Plus vous serez capable de résumer votre parcours et votre personnalité, plus votre CV sera intéressant pour le recruteur. De cette manière, vous pouvez commencer par positionner votre nom et votre prénom en haut de votre document. De plus, nous vous conseillons de construire votre CV de manière linéaire, sous forme de liste ou de catégorie. Ainsi, votre parcours sera plus facile à analyser.

Votre CV doit donc être organisé en différentes catégories. Vous pouvez choisir quelle information vous trouverez plus importante à mettre en avant, cependant, certaines catégories sont indispensables. Tout d’abord, il est essentiel de vous présenter et de retranscrire vos informations personnelles. Ainsi, vous devez indiquer votre identité (nom, prénom, âge, date de naissance) et vos coordonnées (lieu de résidence, numéro de téléphone, adresse e-mail) au début de votre document. Vous pouvez également ajouter une photo.

Ensuite, vous devez donner les détails de vos formations et les diplômes que vous possédez. Ces informations permettront à votre recruteur d’avoir une idée des connaissances dont vous disposez. De la même manière, la catégorie de vos expériences professionnelles passées est une des plus importantes. L’intitulé et la durée de vos expériences sont à écrire dans l’ordre chronologique, de la plus récente à la plus ancienne. Enfin, vous devez ajouter des informations sur vos connaissances diverses telles que les langues parlées ou votre maîtrise des outils informatiques.

Miser sur un CV original et bien construit

Afin que le recruteur retienne votre CV, vous devez lui donner une touche personnelle qui en fera toute son originalité. Vous pouvez jouer sur des rubriques qui en disent plus sur votre personnalité ou bien vous pouvez construire un CV créatif. Bien que le fond soit plus important, car ces informations vont vous démarquer des autres candidats, le visuel ne doit pas être négligé.

Si vous n’êtes pas inspiré pour construire un CV original, de nombreux sites proposent un service d’aide avec des modèles de CV prédéfinis. Ainsi, vous n’aurez plus qu’à choisir celui qui correspond le mieux au poste recherché et à votre personnalité. Peu importe le contrat que vous recherchez, pour un stage, une alternance, un CDD ou un CDI, vous devez réussir à susciter la curiosité du recruteur. Un CV doit être personnalisé, construit méthodiquement sur la forme comme sur le fond. En suivant certains codes, vous pouvez obtenir une base d’écriture qu’il ne vous restera plus qu’à mettre en valeur avec vos informations. En suivant ces conseils, votre CV se distinguera des autres candidatures.