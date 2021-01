La construction est l’un des éléments distincts qui différencie Fortnite des autres jeux de bataille royale. Tenir le terrain surélevé est la clé pour gagner la plupart des tireurs, et la construction vous donne une meilleure vue de vos adversaires tout en offrant une couverture. Construire dans Fortnite peut également être utilisé pour naviguer sur le terrain et vous rapprocher de vos ennemis ou vous éloigner d’eux.

Que sont les 90 « s

Les quatre structures de base que vous pouvez utiliser pour la construction sont les murs, les toits, les escaliers et les sols. Ces outils de base peuvent être utilisés pour construire des tours, des barricades ou tout ce que vous voulez. Tout ce que vous construisez est susceptible d’être endommagé par les coups de feu, il est donc préférable d’utiliser des techniques pour le rendre aussi solide que possible. La vitesse et la maniabilité sont également essentielles lors de la construction, car vous ne voulez pas vous faire tirer dessus en installant un mur ou une rampe. La technique appelée 90’s est devenue populaire car c’est l’un des moyens les plus rapides de construire verticalement pour prendre les hauteurs, et elle offre une protection contre les ennemis. Il tire son nom du virage à 90 degrés nécessaire pour y arriver. Ce guide vous montrera comment construire des années 90 dans Fortnite.

Comment construire des années 90

Il existe plusieurs façons de construire des années 90, mais nous allons les décomposer en étapes les plus élémentaires. Vous devez savoir que les années 90 sont censées fonctionner avec d’autres techniques de construction, et vous ne pouvez pas en faire plus de quatre de suite sans décalage de saut. Voici le moyen le plus simple de construire des années 90.

Commencez par construire une rampe, puis courez vers le haut.

Construisez un mur en haut de la rampe.

Tournez-vous sur le côté et construisez un autre mur.

Sautez en l’air et construisez une rampe pour vous rattraper. La rampe vous mènera au sommet du dernier mur que vous avez construit.

Répétez le processus.

C’est le moyen le plus basique de construire des années 90, et une fois que vous êtes plus rapide, vous pouvez commencer à ajouter des sols et des murs pour avoir plus de soutien et de protection. Une fois que vous maîtriserez la technique, vous pourrez tourner rapidement sans risquer de tomber, et vous pourrez construire plus haut et plus vite.