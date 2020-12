Comment connecter votre Android à un PC sans rien installer avec WebADB

Il n’est plus du ressort des experts de connecter un mobile Android avec ADB, car cette simple «webapp» vous permettra de le faire directement et sans installer de pilotes ou d’autres applications.

Nous sommes en 2020 (presque 2021) et pratiquement personne n’en parle racine sur les mobiles Android, peut-être parce que les utilisateurs ne sont plus tellement intéressés ou simplement parce que la plate-forme a mûri et avoir des autorisations de super-utilisateur ne contribue plus autant comme je l’ai fait avant quand il était temps d’obtenir mods, de nouvelles fonctionnalités ou une meilleure optimisation.

En tout cas, des outils indispensables comme ADB -the Pont de débogage Android– que beaucoup d’entre nous savaient enracinement nos mobiles sont toujours là, avec nous, et Ils sont toujours très utiles et fonctionnels pour profiter de notre mobile, alors peut-être est-il temps de revoir ses commandes de base et comment installer ses pilotes et ses applications sur nos PC.

Ou pas, parce que la vérité est que tu peux utiliser ADB sans être un expert et sans rien installer sur votre ordinateur, en utilisant simplement un application web aussi puissant que WebADB, qui, comme l’ont partagé les collègues des développeurs xda, vous permettra accéder aux outils de base directement et depuis une fenêtre de navigateur Internet depuis votre PC … Voyons comment cela fonctionne!

Ainsi, vous pouvez connecter votre Android à ADB à partir d’un navigateur Web et sans rien installer

Eh bien oui, oubliez le outils-plateforme du SDK Android et l’installation (parfois) complexe du pilote est possible grâce à ce développement qui intègre un serveur ADB dans une page web, fonctionnant sans problème dans une fenêtre de Google Chrome, Brave ou Microsoft Edge, entre autres.

Comment est-ce? Eh bien, chargez simplement la page que nous avons indiquée, webadb.com, connectez votre mobile via USB ou même WiFi à votre ordinateur, et accédez directement à vos outils habituels, sans complications supplémentaires et avec toutes les options de base disponibles, depuis capturer l’écran du mobile ou contrôler l’appareil lui-même, pour envoyer et recevoir des fichiers ou installer des APK.

Son utilisation est très simple, presque cela devient maintenant un jeu pour enfants dans lequel le plus compliqué est d’activer les options de développement sur votre mobile et d’activer le ‘Débogage USB’… Mais passons en revue le processus!

Activez le mode développeur sur votre smartphone. Pour ce faire, il suffit d’appuyer dix fois sur le «Numéro de build» dans les informations du logiciel disponibles dans les paramètres. Activer le ‘Débogage USB’ accéder au nouveau menu développeur qui aura été activé, rechercher l’option et cliquer sur le sélecteur. Connectez le mobile à l’ordinateur via USB, acceptez le débogage demandé et laissez l’appareil allumé. Vous pouvez également utiliser le menu «ADB sur WiFi» dans WebADB si vous souhaitez connecter le mobile sans fil. Chargez la page WebADB et accédez à l’application à l’aide du bouton ‘Début’. Cliquez sur _’Ajouter appareil ‘et suivez les options demandées (l’acceptation du mot de passe sur le mobile est indispensable). fais Cliquez sur sur le bouton ‘Relier’ et vous aurez déjà activé WebADB pour utiliser les outils.

Toutes les fonctionnalités disponibles sont dans le menu de gauche, il s’agit donc d’activer ceux dont vous avez besoin à tout moment, avec la possibilité évidemment d’ouvrir un coquille interactif, ou une fenêtre de commande si vous préférez l’appeler ainsi, pour envoyer des instructions au mobile. Juste au cas où, voici à nouveau les plus courants pour ce dont vous avez besoin.

Sa facilité d’utilisation est presque surprenante, et aussi il est compatible avec pratiquement tous les appareils Android, nous vous encourageons donc à l’essayer car la vérité est que c’est un outil très puissant. De plus, si vous rencontrez des problèmes avec les développeurs xda, il existe même un sous-forum dédié au cas où vous auriez des questions. Ici, vous pouvez également trouver le code de l’application sur GitHub au cas où vous voudriez jouer encore plus.

