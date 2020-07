Comment configurer des réponses automatiques dans Outlook

Expliquons comment configurer les réponses automatiques dans OutlookDonc, si vous utilisez Microsoft Mail et que vous partez quelques jours en vacances, vous pouvez laisser un message qui arrive automatiquement en réponse à tous ceux qui vous écrivent. C’est quelque chose d’assez courant que nous expliquons également comment faire dans Gmail.

Nous allons vous indiquer deux façons de configurer les réponses automatiques, qui sont les deux plus simples qui soient pour tous les utilisateurs sans avoir à télécharger beaucoup. Tout d’abord, nous vous dirons comment le faire avec l’application Courrier Windows 10, puis nous vous indiquerons le processus sur le site Web Outlook.

Réponses automatiques dans Windows 10 Mail

Dans l’appli Courrier Windows 10, la procédure est simple. Dans la colonne de gauche, cliquez sur le bouton Réglage (1) avec une icône de roue dentée. Une colonne s’ouvrira à droite de l’écran, et dans celle-ci vous devez cliquez sur l’option Réponses automatiques (2) pour y accéder.

Vous entrerez les options de Réponses automatiques. En eux, activer l’option Envoyer des réponses automatiques en choisissant votre compte Outlook ci-dessus. Ensuite, ci-dessous, vous pouvez écrire les réponses que vous souhaitez envoyer à l’intérieur ou à l’extérieur de votre organisation, en vérifiant si vous voulez l’option que les réponses ne soient que pour vos contacts.

Réponses automatiques dans Outlook Web

Sans avoir à télécharger d’application, l’autre méthode consiste à utiliser la version web d’Outlook, Outlook.com Une fois sur le web, cliquez sur le bouton Réglage (1) vous avez en haut à droite avec l’icône de roue dentée. Après l’avoir fait, alors cliquez sur l’option Voir tous les paramètres Outlook (2) qui apparaîtra dans la colonne qui s’ouvre à droite.

Une fenêtre s’ouvrira Réglage. Dans celui-ci, dans la colonne de gauche de l’ensemble, cliquez sur la section de Courrier. Une fois que tu es à l’intérieur, cliquez sur l’option Réponses automatiques pour accéder à ses paramètres.

Une fois que tu es à l’intérieur, cliquez sur le bouton Activer les réponses automatiques et remplissez les champs souhaités. Vous pouvez activer un paramètre temporaire avec le bouton Envoyer des réponses uniquement pendant cette période, parfait pour mettre lorsque vos vacances commencent et se terminent, et ci-dessous, vous pouvez écrire le texte que vous souhaitez envoyer en tant que réponse automatique, en lui donnant le format dont vous avez besoin.