Comment comprendre la maladie comme langage de l’âme

La maladie ne sera jamais éradiquée ou guérie avec les méthodes matérialistes actuelles, pour la simple raison que la maladie n’est pas matérielle à son origine. Ce que nous appelons une maladie est le dernier résultat produit dans le corps, le produit final de forces profondes et durables, et bien que le traitement soit apparemment efficace, il ne s’agit que d’un soulagement temporaire s’il ne supprime pas la cause réelle. Dr Edward Bach – Créateur de la thérapie par les fleurs

Nous devons féliciter les personnes touchées par leurs maladies en raison des possibilités de développement et d’apprentissage qui y sont contenues. Être coupable de la maladie n’est pas une question de petits ou grands défauts de la vie quotidienne, mais de quelque chose de fondamental. La culpabilité humaine première réside dans l’abandon de l’unité paradisiaque. La vie dans ce monde des opposés est nécessairement pleine de lacunes et sert à retrouver le chemin de l’unité. Chaque manque et chaque symptôme signifient des éléments qui manquent de perfection, deviennent des opportunités de développement.

Déformer la signification de la maladie pour évaluer d’autres personnes est un malentendu à bien des points de vue. Il ne peut pas être utilisé pour l’attribution de la culpabilité, car la culpabilité primaire a été distribuée il y a longtemps et ne nécessite aucune collaboration humaine.

Quiconque transforme son index en arme et, interprétant ses symptômes, incrimine les autres ou s’en blâme, a mal compris tout le principe. Le détournement de l’interprétation comme incrimination, selon la devise vous êtes constipé parce que vous êtes formidable d’avare!, Implique l’ignorance du caractère de l’ombre qui existe dans chaque symptôme d’une maladie.

Par définition, l’ombre est ce qui est inconscient pour la personne affectée. Pour cette raison même, la personne incriminée de cette manière n’acceptera en aucun cas l’interprétation. Si elle savait qu’elle était gourmande, il n’y aurait aucune raison pour qu’elle soit constipée. L’ombre ne prend pas le dessus sur l’attaque. Au contraire, nous devons procéder avec une extrême prudence dans ce qui est le sujet le plus difficile de notre existence. La personne touchée a besoin de toute son énergie et de beaucoup d’espace en termes d’environnement pour découvrir, du petit pas au petit pas, son rapport au thème exprimé dans le symptôme de la maladie.

Les soi-disant primitifs sont beaucoup plus avancés que nous en ce sens, car ils considèrent les symptômes de la maladie comme des coups du destin dans leur vie, et ils les acceptent volontiers comme preuves. Dans de nombreuses tribus, le candidat au chaman souffre de sa maladie d’initiation, seul moyen qui peut l’introduire dans de nouveaux champs d’expérience. Parfois, cette pensée est suivie de manière si cohérente qu’un guérisseur ne peut traiter que les symptômes dont il a lui-même souffert corps et âme. Cette attitude est convaincante, si le guérisseur est compris comme un guide des âmes à travers les mondes intérieurs, car, après tout, un guide de voyage doit connaître à l’avance le pays à travers lequel il guide les autres.

La maladie est un chemin qui peut être emprunté, ni bon ni mauvais en soi. Ce qu’il faut faire à ce sujet dépend uniquement et exclusivement de la personne concernée. J’ai expérimenté avec un certain nombre de patients comment ils ont consciemment marché sur cette voie et ont pu constater rétrospectivement que leur surpoids, leur infarctus du myocarde ou même leur cancer devenaient une belle opportunité. Aujourd’hui, il fallait supposer que c’était son infarctus du myocarde qui avait conduit Santa Teresa de Ávila à suivre le chemin qu’elle avait parcouru. C’est exactement ce que la maladie exige comme chemin: apprendre à grandir dans ses propres symptômes. Ce n’est qu’alors, grâce à la prise de conscience de la cause des maladies, qu’elles pourront être définitivement éradiquées.