Comment commencer à épargner pour un acompte immobilier: 9 conseils qui vous aideront

L’achat d’une maison est une étape importante pour de nombreuses personnes, qu’il s’agisse de consolider votre statut d’adulte, de fournir une place à votre famille grandissante ou simplement d’avoir un endroit pour vous. Il est également vrai que le coût de devenir propriétaire peut être intimidant.

Pour effectuer un versement initial (un pourcentage du montant total du prêt que vous contracterez pour acheter la maison), vous devrez faire l’inventaire de vos économies, retravailler votre budget et probablement apporter des changements à votre mode de vie. Mais c’est au nom de voir votre nom sur un acte et de posséder un bien immobilier.

«La règle générale est d’économiser 20% du coût de la maison pour un acompte», a déclaré Cindy Zuniga-Sanchez, fondatrice de Zero-Based Budget Coaching LLC, à TMRW. «Avec un acompte de 20%, vous aurez une solide équité (propriété) dans votre actif, vous aurez une meilleure chance d’être approuvé pour un prêt hypothécaire à un taux d’intérêt décent et vous éviterez d’avoir à payer PMI (assurance hypothécaire privée).»

Zuniga-Sanchez reconnaît que parfois 20% n’est tout simplement pas faisable, en particulier dans les régions où le coût de la vie est plus élevé où un acompte pourrait dépasser 100 000 €. Elle a déclaré que les aspirants propriétaires ne devraient pas être découragés, car de nombreux programmes exigent des acomptes aussi bas que 3,5%, tels que les prêts FHA. «Les prêts de la FHA sont soutenus par la Federal Housing Administration et sont fournis par des prêteurs approuvés par la FHA», a-t-elle déclaré.

Il est également important de prendre en compte les diverses dépenses qui seront prises en compte dans votre versement hypothécaire, y compris le capital du prêt, les intérêts, les assurances, les taxes et les frais de l’association des propriétaires (HOA) et le PMI, le cas échéant, a-t-elle déclaré. «Vous devez également tenir compte de vos propres finances personnelles, y compris vos revenus et vos dettes actuelles.» Pour calculer le type de paiement hypothécaire que vous pouvez vous permettre, Zuniga-Sanchez suggère d’utiliser une calculatrice gratuite, comme celle de Nerd Wallet.

Une fois que vous avez déterminé combien vous pouvez vous permettre pour une maison et ce que vous déposerez en dépôt, il est temps de commencer à épargner pour cet acompte afin que vous puissiez faire de votre rêve d’accession à la propriété une réalité.

1. Transférer l’épargne sur un compte séparé

« Je recommande d’économiser pour une maison dans un » fonds d’amortissement « », a déclaré Zuniga-Sanchez. «Il s’agit d’un compte d’épargne distinct de votre fonds d’urgence que vous utilisez pour épargner pour une dépense à court ou moyen terme. Par exemple, si vous cherchez à acheter une maison dans trois ans et à économiser 36 000 €, vous devriez économiser 1 000 € par mois (1 000 € x 36 mois) dans un fonds de mise de fonds pour la maison. Diviser vos objectifs en petits morceaux en économisant progressivement peut rendre un grand nombre intimidant plus gérable.

Vous pouvez configurer des dépôts automatiques sur un compte d’épargne créé dans le but spécifique d’épargner pour un acompte. De cette façon, l’argent va directement sur votre compte chaque mois.

2. Réduisez vos dépenses

Recherchez des endroits où vous pouvez réduire vos dépenses, y compris les repas au restaurant, les vacances et autres articles de luxe qui entrent dans la catégorie «envie» et non «besoin». Bien qu’il ne soit pas amusant de renoncer à certains des extras auxquels vous êtes habitué, comme commander des plats à emporter ou acheter de nouveaux vêtements, gardez à l’esprit l’objectif global de l’accession à la propriété et ce sera beaucoup plus facile.

3. Remboursement de la dette à taux d’intérêt élevé

Faites des démarches pour rembourser les cartes de crédit à intérêt élevé et/ou transférez les soldes vers des cartes inférieures ou à zéro pour cent avec un plan pour les rembourser. L’argent que vous payez en intérêts sur ces cartes à taux élevé peut facilement être affecté à la maison de vos rêves.

4. Trouvez des allégements fiscaux

«L’une des déductions fiscales les plus populaires dont les propriétaires peuvent profiter est la déduction des intérêts hypothécaires, qui permet aux propriétaires de déduire les intérêts payés sur les premiers 750 000 € d’un prêt hypothécaire admissible», a déclaré Zuniga-Sanchez. « Je recommande aux propriétaires de contacter un fiscaliste qualifié pour en savoir plus à ce sujet et sur d’autres avantages fiscaux, notamment la déduction des points hypothécaires, la déduction de l’impôt foncier et les crédits d’impôt pour l’énergie résidentielle.

5. Demandez de l’aide à vos proches

La famille peut parfois être d’une grande aide, surtout lorsque vous achetez une première maison. Si vous avez un parent qui est en mesure de vous donner ou de vous prêter de l’argent, soyez clair sur les termes de votre accord dès le départ (par exemple, si vous devrez rembourser l’argent et dans quel délai) pour éviter tout malentendu.

Qu’il s’agisse d’argent provenant d’une déclaration de revenus, d’un bonus de travail ou d’un cadeau, envoyez ces fonds directement sur votre compte d’épargne.

7. Demandez une augmentation

Une façon d’augmenter vos revenus, surtout si vous vous sentez confiant dans votre emploi actuel, est de négocier un salaire ou un taux plus élevé. Vous pouvez transférer tout revenu supplémentaire directement sur votre compte d’épargne pour atteindre votre objectif d’accession à la propriété encore plus tôt.

8. Vendre des choses

Tout, des vêtements de créateurs que vous ne portez plus aux appareils électroniques et aux meubles en bon état, peut être versé à votre acompte. Des sites tels qu’Amazon, eBay, Facebook Marketplace et Poshmark vous aideront à décharger les articles indésirables contre de l’argent.

9. Tirez parti de la retraite

Si vous avez cotisé à un fonds de retraite, le moment est peut-être venu de rediriger une partie de cet argent vers votre épargne pour une mise de fonds. Vous pouvez même retirer jusqu’à 10 000 € d’un IRA sans pénalité si vous êtes un acheteur d’une première maison.

Réduire, travailler plus dur et économiser plus n’est pas facile, mais si vous gardez votre « pourquoi » au premier plan, vous découvrirez les sacrifices que vous devez faire beaucoup plus facilement. Essayez de rendre votre objectif tangible: imprimez une image du type de maison que vous souhaitez acheter afin qu’elle soit là pour que vous puissiez la voir chaque matin pendant que vous consacrez un travail acharné à épargner pour cet acompte.

«Soyez réaliste quant à ce que vous pouvez vous permettre», a déclaré Zuniga-Sanchez. «Établissez un budget spécifique pour votre maison et respectez-le même si vous êtes approuvé pour un prêt plus important. Bien qu’un prêt plus important puisse signifier une maison plus grande et plus attrayante, cela signifie également un paiement hypothécaire plus important, ce qui peut entrer en conflit avec vos dépenses actuelles et vos dettes. Surtout, il y a des coûts en dehors du paiement hypothécaire que les propriétaires d’une première maison doivent prendre en compte, y compris les frais de clôture (avocats, courtiers et inspections), les réparations domiciliaires, l’entretien de la maison et des factures de services publics potentiellement plus élevées.

Et rappelez-vous, chaque pas que vous faites vous rapproche de cet objectif de posséder votre propre maison.

