Comment Clubhouse, le média social du moment basé uniquement sur l’audio, gagne

Dans le panorama des réseaux sociaux, une plateforme prometteuse appelée Pavillon et est basé sur une prémisse jusqu’ici unique: les interactions en son sein ne se produisent que en direct et via audio. L’originalité du système, un système d’invitation astucieux (d’un point de vue marketing) et la juste attention des investisseurs et des experts du secteur technologique ont valu à l’application un succès qu’il ne faut pas sous-estimer. Pour le moment, Clubhouse est un réseau social gratuit et sans publicité, mais les observateurs se demandent déjà comment cela vous gardera actif dans les mois à venir, lorsque les utilisateurs augmenteront de plus en plus.

Comment le Clubhouse est entretenu

Comme tout site Web, l’infrastructure du Clubhouse a un coût de maintenance qui, compte tenu de la nature de la plateforme, n’est pas un coût particulièrement faible. Le réseau social garantit une 2 millions de personnes (mais le nombre augmente de jour en jour) un moyen d’entrer en contact direct avec plusieurs flux audio – de véritables salles virtuelles dans lesquelles des dizaines de personnes peuvent parler en même temps si nécessaire. Les fonds nécessaires au fonctionnement actuel des serveurs proviennent d’investissements extérieurs. La première injection de fonds a eu lieu en mai de l’année dernière avec 10 millions d’euros d’Andreessen Horowitz et à ce jour sa valorisation est de 1 milliard de dollars.

Comment le Clubhouse continuera-t-il à fonctionner à l’avenir

Les investissements dans Clubhouse ont été réalisés avec la conscience que bientôt la plateforme devra se soutenir, même si de ce point de vue les fondateurs n’ont pas encore expliqué comment ils entendent le faire. Jusqu’à présent, l’hypothèse de baser les revenus sur la publicité a été écartée, ce qui laisse encore d’autres possibilités ouvertes: chambres payantes aux programmes annonce s’enregistrer qui donnent aux utilisateurs l’accès à des clubs exclusifs ou à des packages d’événements fermés.

La principale valeur ajoutée de l’application pour le moment est en fait la salles créées autour d’intérêts communs est géré ou modéré par des personnalités influentes ou des experts de divers secteurs. Il peut donc être logique que – dans le panorama des clubs (ou groupes) et des salles (ou événements) accessibles publiquement ou en tout cas sur invitation sans payer un euro – il y ait un sous-ensemble de contenus premium à accès limité. Le Clubhouse pourrait également évoluer en accord avec la communauté d’utilisateurs la plus prolifique du réseau social, par exemple en permettant aux créateurs sur la plateforme de facturer des billets d’entrée à leurs chambres; sur ces transactions, le groupe pourrait alors retenir un pourcentage.

Pourrait prends plus de temps avant que les responsables du Clubhouse ne prennent les décisions finales sur la manière de rentabiliser leur création. Son succès n’en est qu’à ses débuts et le comportement (et le type) des utilisateurs au sein de l’application sont encore des facteurs fondamentaux pour comprendre quelle direction elle pourrait prendre dans les mois à venir.

