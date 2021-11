Comment choisir votre poêle à bois pour réduire votre facture énergétique ?

in

L’augmentation des prix énergétiques impose une dépense toujours plus lourde dans le budget des Français depuis quelques années. Des factures qui subissent l’inflation et qui ne permettent pas, par conséquent, d’anticiper pleinement les frais de chauffage de la saison hivernale à venir. Face à cette situation, vous avez peut-être déjà décidé de changer votre installation pour un poêle à bois dans vos pièces de vie. Si ce dernier vous permet de diminuer vos dépenses énergétiques rapidement, il convient cependant de choisir un modèle adapté et de veiller à sa bonne installation pour une rentabilité optimale de votre investissement. Nous vous guidons ici avec quelques conseils pratiques pour un achat qui répond à toutes vos attentes.

Un chauffage doux et économique pour votre habitation

Largement plébiscité depuis plusieurs années, le poêle à bois s’est réinventé pour vous offrir des performances de qualité, mais aussi une esthétique contemporaine et design. Plus qu’un système de chauffage, le poêle s’invite donc comme un réel atout dans votre décoration. Vous profitez ainsi du charme indéniable d’un feu de cheminée dans votre pièce de vie, sans les inconvénients de déperdition de chaleur. En effet, le poêle à bois vous garantit un foyer fermé, idéal pour augmenter rapidement la température de votre pièce au meilleur prix énergétique.

Quels modèles de poêles pour limiter vos dépenses ?

Les poêles à bois se distinguent en deux modèles principaux selon le combustible nécessaire à leur fonctionnement : des bûches ou des granulés de bois. Si ces derniers présentent certains avantages, quant à leur stockage notamment, leur combustion plus rapide vous impose une consommation plus importante sur la période hivernale. À titre de comparaison, si vous chauffiez auparavant votre logement au chauffage électrique, l’installation d’un poêle à bûches vous permettra une économie d’environ 35% contre 29% avec des granulés. Le poêle à bois contribue donc à vous garantir une réduction plus importante de vos dépenses énergétiques.

Par ailleurs, les modèles récents présentent des caractéristiques toujours plus innovantes pour booster leur performance sans impacter votre facture. Nous vous conseillons ainsi d’opter pour un poêle à bois disposant d’un système de circulation d’air. Cette technologie permet d’amplifier le phénomène de combustion pour une chaleur émise rapidement au sein de votre foyer. Un comparatif minutieux des différents poêles à bois sur le marché est donc l’occasion de trouver le modèle plus performant en quelques clics.

Quelles astuces pour une installation rentable rapidement ?

Dans un premier temps, il est important de définir vos besoins, ainsi que l’emplacement souhaité pour votre poêle. En effet, selon son positionnement dans votre foyer, vous pourrez orienter vos recherches vers un modèle de taille et de performance adaptées à la superficie de la pièce chauffée. Si vous souhaitez que la chaleur de votre poêle puisse profiter en partie à l’étage supérieur de votre maison, une installation à proximité de votre cage d’escalier vous permettra ainsi des économies sur tout le chauffage de votre maison.

Afin d’éviter toute déperdition de chaleur, il est également préférable de placer votre poêle à bois contre un mur de refend et non extérieur. La chaleur émise rayonne ainsi à l’intérieur de votre logement uniquement pour une dépense énergétique pleinement maîtrisée. Il est également conseillé de faire appel à un professionnel certifié RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) pour l’installation de votre poêle à bois. Outre ses compétences expertes, ce dernier vous permettra de bénéficier d’éventuelles aides financières pour votre investissement.

Comment maîtriser le budget de votre investissement ?

Si le choix de votre poêle à bois et son emplacement judicieux au sein de votre habitation vous garantissent de réelles économies sur vos factures d’énergie, son achat n’en représente pas moins un certain investissement. Un coût qui peut cependant être revu à la baisse en préparant votre projet en amont.

Des poêles de qualité au meilleur prix

Comme pour tout article, le prix des poêles à bois varie ostensiblement selon la qualité de l’équipement ou simplement le fournisseur. On observe ainsi une fourchette tarifaire comprise entre 1 000€ et 5 000€ pour ce type de chauffage, auquel s’ajoute le prix de l’installation qui représente une dépense supplémentaire de 250€ à 1 500€. Afin de limiter votre investissement, sans compromis sur la qualité de votre poêle à bois, n’hésitez pas à consulter les sites de poêles discount. Les offres régulières et les prix particulièrement attractifs vous permettent de concrétiser votre projet tout en respectant votre budget.

Des aides gouvernementales intéressantes

Le gouvernement a développé différentes aides financières pour encourager la transition écologique. L’achat et l’installation d’un poêle à bois peut ainsi entrer dans le cadre de travaux de rénovation ou d’amélioration de votre habitation. Il est donc important de vérifier les critères d’éligibilité des ces aides telles que MaPrimeRénov’.