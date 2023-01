Comment choisir une caisse enregistreuse pour son restaurant ?

in

Vous venez enfin de réaliser votre rêve en ouvrant votre restaurant ? Bistrot, café gourmand ou encore brasserie de quartier, chaque restaurant doit s’équiper d’une caisse enregistreuse pour réaliser correctement son activité, mais le choix peut être compliqué.

Cette dernière aura pour fonction première d’enregistrer les commandes et de prendre l’encaissement de tous les achats, pour assurer le bon fonctionnement de votre commerce, vous devez vous équiper d’une caisse enregistreuse adaptée à vos besoins.

Les différentes caisses enregistreuses

Il existe différentes sortes de caisses enregistreuses, chacune possédant leurs propres caractéristiques et fonctionnalités, bien que le but premier soit le même. Nous pouvons alors retrouver des caisses classiques et des caisses tactiles.

Les caisses enregistreuses traditionnelles

Parmi les caisses enregistreuses les plus traditionnelles, nous pouvons retrouver les caisses numériques, ce sont les caisses les plus simples d’utilisations, avec le moins de fonctionnalités et d’options. Ces dernières permettent surtout de calculer le montant d’un achat.

Nous retrouvons également les alphanumériques, ces dernières sont plus complètes et permettent à la fois d’encaisser les clients, de faire de la saisie manuelle de produit, et enfin, elles proposent un rapport de gestion.

Enfin, toujours plus élaborés, nous retrouvons les caisses enregistreuses permettant l’ensemble des fonctionnalités ci-dessous, et pouvant aussi gérer les programmes de fidélités, les suivis de commandes ou encore élaborer un tableau de productivité, comme c’est le cas avec les caisses Toporder.

Les caisses enregistreuses modernes

Nous retrouvons aussi des caisses plus modernes, ayant une fonctionnalité tactile, ces dernières ont su démontrer leur grande performance, et sont d’autant plus appréciées grâce à la simplicité d’utilisation.

Enfin, nous pouvons retrouver des caisses directement sur tablette tactile. Ces dernières fonctionnent comme une tablette normale, mais sont en plus équipées d’une imprimante, d’un lecteur de carte bancaire ou encore d’un tiroir. Ces dernières sont donc très pratiques et maniables.

Le choix de la caisse enregistreuse idéale

En tant que propriétaire de restaurant, le choix dépendra donc de vos attentes, vos besoins, mais également de votre budget. En effet, certaines possèdent des prix bien plus élevés que d’autres, et notamment lorsque les fonctionnalités sont très élaborées.

Par exemple, les caisses enregistreuses tactiles sont bien plus chères que les caisses numériques ou alphanumériques. Mais, ce prix est largement justifié par les possibilités de réalisation et le gain de temps pour le restaurateur. En effet, la caisse peut, d’elle-même, faire des rapports de productivités, ou gérer les programmes de fidélité des clients, ce qui libérera un temps précieux.

Actuellement, bien qu’elles coûtent un certain coût, ce sont donc ces caisses tactiles ou tablettes qui sont privilégiées par les restaurants, grâce à la praticité, la simplicité d’utilisation, et la performance complète qu’elles procurent.

Enfin, les restaurants sont tenus à certaines obligations légales concernant le choix de la caisse enregistreuse. Les caisses, pour être légales, doivent respecter une loi de 2016 ayant pour but de limiter la fraude fiscale grâce à l’installation obligatoire d’un logiciel de caisse sécurisé certifiée par un organisme ayant une accréditation, ou certifiée par une attestation officielle.

En cas de manquement à cette obligation, le restaurateur s’exposera à une amende de 7 500 euros.