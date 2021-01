Comment choisir un logiciel marketing pour booster sa stratégie de vente ?

Lorsqu’il est question de marketing, les enjeux sont toujours les mêmes pour votre entreprise : définir une image de marque claire, fidéliser la clientèle, et se démarquer de la concurrence efficacement. Sur ce dernier point, l’essor d’internet et des offres disponibles peut rapidement vous perdre dans des résultats de recherche, et ainsi impacter votre visibilité et vos ventes. Afin d’éviter une baisse de la fréquentation de votre site internet et améliorer l’expérience de vos clients, les logiciels marketing sont des outils remarquables et performants. Toutefois, il n’est pas toujours simple de savoir vers quelles solutions s’orienter parmi toutes les possibilités. Nous vous guidons ici sur le fonctionnement des logiciels marketing et sur une sélection de programmes pour booster votre activité en toute simplicité.

Comment fonctionne un logiciel marketing ?

Les logiciels marketing automation vous permettent de comprendre précisément le comportement de vos visiteurs et de vos clients sur le site internet de votre entreprise. Avec des programmes conçus pour analyser leur fréquentation vous déterminez rapidement les points forts et les points faibles de votre e-commerce.

Plus qu’un analyste, le logiciel marketing collecte les données de vos clients de manière sécurisée et vous permet d’obtenir une unique base de données pour les contacts et les emails marketing. Vous pouvez également automatiser des campagnes multicanal, faire du monitoring pour vos réseaux sociaux, ou encore détecter vos leads rapidement. Vous facilitez non seulement la gestion des différentes actions marketing à mener, mais profitez également d’interfaces qui offrent un meilleur échange des données entre vos équipes. Une fluidité optimale pour une véritable efficience qui vous permet de nourrir constamment la relation entre votre entreprise et vos clients.

Qu’il s’agisse d’un logiciel marketing standard ou d’un logiciel sur mesure, vous pouvez opter pour des solutions open source ou payantes qui s’adaptent à vos besoins. Dans tous les cas, vous découvrez un outil indispensable pour appréhender au mieux l’activité de votre site internet et les habitudes de vos clients pour une stratégie de vente toujours plus précise.

Quelles différences entre les logiciels marketing ?

Nous avons choisi de vous présenter ci-dessous trois interfaces différentes pour développer votre marketing digital en fonction de vos besoins.

HubSpot : le logiciel payant complet

Avec un accompagnement de qualité grâce à une offre de consulting efficace, HubSpot est un véritable support pour développer votre activité. Cette solution marketing s’est rapidement démarquée de la concurrence avec un socle de fonctionnalités particulièrement complet : gestion des contacts, création de scénarios et campagnes automatisés, tracking, email marketing, détection des leads, création de landing pages, etc. De plus, vous profitez d’une ergonomie agréable qui facilite une prise en main rapide et intuitive.

Selon les besoins de votre entreprise, il est important de noter que ce logiciel marketing n’est pas disponible sous forme d’application mobile. Un manque de portabilité qui ne vous permet donc pas de profiter de ces fonctionnalités en toutes circonstances. Cependant HubSpot reste un véritable atout pour votre développement et propose des formules qui s’adaptent à chaque domaine et vous offre des fonctionnalités claires. Le tarif de cette solution marketing augmente considérablement selon les options choisies. Il est donc important de définir précisément votre budget et les objectifs visés par votre entreprise pour éviter toute dépense inutile.

Google Analytics : le support pour une visibilité claire de votre activité

Outil de référence pour analyser les données de votre site internet, Google Analytics présente de nombreuses fonctionnalités pour déterminer les forces et les faiblesses de votre interface et observer le comportement de vos clients tels que : la comparaison des campagnes avec mots-clé, l’intégration AdWords, les rapports de tendance, la segmentation avancée des visiteurs, le ciblage géographique, la visualisation du cheminement des visiteurs, etc. Ces fonctionnalités sont gratuites pour les sites ne dépassant pas les cinq millions de pages vues par mois, ou lorsque vous l’utilisez de manière associée à un compte AdWords.

Bien que pratique et gratuit dans la plupart des cas, Google Analytics n’en reste pas moins un programme hébergé à l’étranger qui n’est donc pas tenu de répondre aux obligations RGPD françaises. Si vous souhaitez assurer une sécurité maximale des données de vos clients, il convient donc de vous tourner vers d’autres solutions européennes qui sauront vous apporter une entière satisfaction et rassurer votre clientèle avec des fonctionnalités similaires.

Motic et Matomo : les solutions open source

Les logiciels marketing open source sont gratuits et vous assurent une réelle efficacité au quotidien. En effet, les programmes étant à la disposition de tous, chacun peut contribuer rapidement à apporter un correctif ou une amélioration. Les codes open source sont donc généralement les plus sûrs et les plus performants pour cette raison.

Alors que Motic vous offre des fonctionnalités telles que l’automatisation de vos campagnes et communications, l’identification de vos prospects, ou encore la création de pages d’atterrissage et de formulaires, Matomo vous permet une alternative à Google Analytics plus respectueuse de la vie privée de vos clients. En effet, ce logiciel marketing européen répond à des normes RGPD plus strictes et vous permet de rassurer votre clientèle avec la même efficacité pour votre marketing digital.

En résumé, si vous souhaitez développer vos outils digitaux pour booster votre activité, de nombreuses solutions s’offrent à vous. Si la réputation de logiciels marketing payants ou des interfaces Google semblent gages d’une qualité de service irréprochable, vous pouvez obtenir les mêmes résultats avec des logiciels marketing open source et l’assistance professionnelle d’une agence telle que WebAnyOne.