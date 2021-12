Comment choisir sa machine à glaçons ?

Au quotidien, de nombreux établissements dans la restauration ont besoin d’une machine à glaçons parmi leurs équipements. En effet, pour servir les clients rapidement, il est essentiel d’avoir à disposition des quantités importantes de glaçons pour la préparation de certaines boissons notamment. Pour ne jamais être en manque de glaçons, il est donc essentiel de choisir un appareil avec un débit en glace très élevé. Afin d’avoir à disposition une machine à glaçons performante, vous pouvez faire confiance à des entreprises spécialisées comme IceShop qui propose toute une gamme de machines à glaçons pour les professionnels.

Quels critères pour choisir sa machine à glaçons ?

Que ce soit pour un bar, un restaurant ou bien une boîte de nuit, le choix d’une bonne machine à glaçons s’avère indispensable. En effet, cet équipement fait partie des machines essentielles pour répondre aux commandes de tous les clients. Afin d’avoir à disposition le meilleur équipement qui soit, il convient donc de choisir la meilleure machine à glaçons qui correspond le mieux à vos besoins :

Forme de glaçons : plein, creux, demi-lune, boule, glace pilée…

Capacité de stockage

Débit

Taille de la machine

En fonction de ces différents critères, vous pourrez choisir le modèle de machine à glaçons qui répond le mieux à vos besoins et qui vous accompagne au quotidien dans votre activité.

Pourquoi avoir une machine à glaçons ?

Les machines à glaçons sont des équipements particulièrement utilisés dans les bars et les boîtes de nuit puisqu'ils permettent de produire rapidement et en quantité importante des glaçons. Les machines à glaçons permettent ainsi de réaliser tous les cocktails que souhaitent les clients dans les plus brefs délais. Cet équipement de restauration fait partie des indispensables pour de nombreux professionnels qui doivent choisir avec précision le modèle qu'ils souhaitent. Parmi les marques les plus importantes sur le marché, on retrouve notamment : Bartscher, Polar, Emga, Diamond…

Comment fonctionne une machine à glaçons ?

Alimentée en électricité et en eau, cette machine permet de produire des glaçons en masse avec une forme différente selon les modèles. Pour former les glaçons, la machine à glaçons peut se baser sur deux systèmes de refroidissement différents : par air ou par eau. Lorsque la machine dispose d’un refroidissement par air, elle va utiliser l’air pour diminuer la température et transformer l’eau en glace. Ce genre de modèle est recommandé si vous disposez d’un espace suffisamment important. À l’inverse, les modèles avec refroidissement par eau demandent moins d’espace mais sont plus consommateur en eau.

Où trouver le bon modèle de machine à glaçons ?

Soucieuse de répondre au mieux aux besoins de tous les professionnels de la restauration, l’entreprise IceShop propose une large gamme de machines à glaçons. En fonction de vos besoins en débit de glaçons et de l’espace dont vous disposez, vous pourrez trouver facilement le modèle qui vous correspond le mieux sur ce site. Grâce à cette entreprise belge, de nombreux professionnels de la restauration peuvent aujourd’hui trouver la machine à glaçons qui équipera leur cuisine. Afin de garantir la satisfaction de vos clients et permettre à vos équipes de travailler dans les meilleures conditions possibles, il est donc essentiel que vous choisissiez le modèle de machine à glaçons qui vous correspond le mieux. Pour vous aider dans votre choix, vous pouvez faire appel aux professionnels de IceShop qui vous conseillent et vous aident à trouver le modèle le plus adapté à votre activité.

Afin d’assurer la satisfaction de ses clients, l’entreprise IceShop assure une livraison rapide de toutes ses machines à glaçons et une garantie sur tous ses équipements. En plus de profiter d’une installation de qualité, vous pourrez ainsi travailler en toute sérénité au quotidien grâce à un équipement adapté et performant. Pour trouver la bonne machine à glaçons, n’hésitez donc pas à consulter dès à présent le site IceShop et choisissez votre équipement selon vos différents besoins. Pour vous aider dans votre choix et être sûr d’avoir une machine qui correspond à votre activité, vous pouvez faire confiance aux experts de cette entreprise.