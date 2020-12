Comment choisir la version intergénérationnelle sur PS5

Cela a pris du temps, mais il semble qu’il nous sera enfin plus facile de savoir quelle version de la PS5 intergénérationnelle nous utilisons.

Tout le monde sait que la nouvelle console Sony nous permet de jouer avec au moins 4000 titres de la génération précédente. Beaucoup d’entre eux ont également des améliorations spécifiques pour la dernière plate-forme. Le problème est que dans de nombreuses occasions, nous ne savons pas exactement à qui nous jouons, à l’ancienne ou à la mode. Heureusement que la société a mis les batteries en ajoutant la possibilité de connaître facilement le version intergénérationnelle sur PS5 que nous utilisons.

Comme vous pouvez le voir, c’était l’utilisateur de Twitter Tidux qui nous a montré le nouvel avis qui apparaît lors de l’exécution d’un jeu vidéo sorti à la fois sur PlayStation 4 et 5.

Dans ce message, nous sommes informés que « Vous allez jouer à la version PS4 de ce jeu, voulez-vous passer à la version PS5? » Cette solution est si simple que nous ne comprenons pas comment elle n’a pas été appliquée depuis le début. Jusqu’à présent, vous savez déjà que la façon de choisir la version du titre que nous voulions jouer était beaucoup plus lourde.

D’une part, nous devions aller dans le menu contextuel des options de jeu, vous savez, cette icône en forme de trois points. Là, nous pourrions choisir la version que nous voulions télécharger, même si nous avons installé les deux par erreur avec le coût de stockage conséquent sur notre disque dur peu étendu.

Quoi qu’il en soit, Sony n’a publié aucune déclaration officielle et il n’a pas été possible de vérifier plus de jeux dans lesquels cet avis apparaît, il est donc encore tôt pour lancer les cloches à la volée. Espérons que cela devienne la norme à partir de maintenant.

Allons-y!