Comment choisir correctement une batterie nomade ?

Parmi les nombreux choix de produits qui s’offrent à vous, faire un choix peut parfois devenir un véritable casse-tête. En particulier quand cela concerne les batteries nomades. Mais ne vous inquiétez pas, il existe quelques critères qui peuvent vous permettre d’affiner votre recherche. Vous verrez aussi que la marque ORIUM a mis en place un système plus que pratique afin de vous orienter vers le produit qu’il vous faut.

Analyser l’usage que l’on compte faire de la batterie nomade

Parlons tout d’abord des critères qui peuvent vous permettre de mieux cibler le type de batterie nomade dont vous avez besoin. Il vous suffit de vous demander quel usage, quelle utilité comptez-vous retirer de cette batterie nomade.

Quelle batterie nomade choisir pour recharger mon téléphone ?

Avez-vous comme projet de voyager, de partir à l’aventure coupé de toutes sources électriques ? Ou bien souhaitez-vous simplement pouvoir recharger votre smartphone où que vous soyez ? En répondant à cette question, vous pouvez déjà éliminer de votre liste un bon nombre de batteries nomades qui ne répondront pas à vos besoins.

En règle générale, si vous souhaitez uniquement recharger votre téléphone, une batterie de 5 000 mAh fera l’affaire. Vous pouvez monter jusqu’à 10 000 mAh si vous comptez en recharger deux ou une tablette en plus.

Faites en sorte de choisir un modèle qui soit équipé de la connectique correspondant à votre appareil électrique. Faites bien la distinction entre les ports USB, micro-USB et USB-C. Dans le même temps, assurez-vous que les ports en question permettent d’offrir la puissance adaptée à votre appareil (W).

Quelle batterie nomade choisir pour partir à l’aventure ?

Enfin, pour les aventuriers, choisissez des batteries externes qui sont taillées pour vos escapades. Assurez-vous bien de l’étanchéité de ces dernières, de leur puissance (environ 50 000 mAh pour les nomades utilisant plusieurs appareils) et de leur résistance aux chocs.

Dernier conseil, si vous optez pour l’énergie solaire, vérifiez bien que ce dernier puisse au moins assurer une recharge complète de l’un de vos appareils. Par ailleurs, le modèle IZYWATT 150 accompagné d’un panneau solaire 30W de chez ORIUM pourrait tout à fait vous convenir.

La marque ORIUM et son configurateur

La tâche peut encore vous paraître fastidieuse, et on vous comprend. Surtout quand le domaine des appareils électriques n’est pas votre passion. Mais heureusement pour vous, il existe un moyen bien plus simple pour faire votre choix : le configurateur de la marque ORIUM.

Qu’est-ce que le configurateur de la marque ORIUM ?

La marque ORIUM a mis en place ce dispositif pour faciliter la vie de ses clients. Et ce, sans obligation d’achat derrière.

Ce configurateur vous pose des questions et vous laisse un choix de réponses multiples. Vos réponses vous orientent vers une autre question, qui elle-même vous emmène vers une autre question, afin d’affiner au mieux le type de produit qu’il vous faut. Le but étant d’analyser vosbesoins et vous proposer des produits qui y répondent.

À la fin de ce questionnaire, un choix de produits vous est assimilé. La marque française ne pousse pas à la consommation et cible vos besoins. Avec une proposition d’articles variés et répondant à n’importe quel besoin, vous trouverez forcément votre bonheur parmi les produits d’ORIUM.

Comment se présente le configurateur de la marque ORIUM ?

En premier lieu, il vous sera demandé quelle méthode de recharge, vous souhaitez que votre future batterie nomade possède. À cette question, vous êtes dans votre bon droit de choisir plusieurs options, comme “panneau solaire” et “prise secteur” par exemple.

Ensuite, c’est l’usage de votre batterie nomade qui vous sera demandé. Et heureusement, vous vous êtes déjà posé cette question plus tôt dans cet article. Désormais, il ne vous reste plus qu’à sélectionner l’usage que vous comptez faire de votre batterie externe.

Arrive dans la foulée le temps d’utilisation. C’est-à-dire le temps que vous comptez utiliser votre batterie nomade pour recharger ou alimenter vos appareils électriques. De 5 minutes à 24 heures, le choix est large !

Et enfin, c’est l’autonomie de la batterie portative qui vous sera demandée. De 12 heures à un mois, encore une fois, le choix est plus que large et montre la qualité d’autonomie des produits de la marque ORIUM.