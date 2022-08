Comment choisir convenablement son casque moto ?

Le port du casque étant obligatoire à la fois pour les conducteurs et les passagers de moto, il s’agit d’un équipement essentiel soumis à de nombreuses régulations. Ainsi, il peut être difficile de trouver du matériel répondant à la fois à ses besoins, mais également aux normes certifiées. Voici quelques conseils et mises en garde afin que vous puissiez choisir votre équipement le plus efficacement possible.

Les normes du casque moto

Dans un premier temps, il est nécessaire d’étudier quelles sont les normes et leurs critères afin de sélectionner un casque moto conforme. Un matériel répondant aux normes est d’autant plus important qu’il offre une meilleure sécurité et permet d’éviter les sanctions.

L’équipement se doit d’être conforme aux normes 22-04 et 22-05 : cela signifie que la mentonnière dispose d’un niveau de protection suffisant. Afin de faciliter votre recherche, une étiquette blanche se situe au niveau de la jugulaire, permettant d’identifier rapidement les produits conformes.

Autre élément à prévoir, un casque moto doit posséder des éléments rétro réfléchissants sur tous ses côtés. Si ce n’est pas le cas sur le produit de base, il vous est possible de vous procurer des autocollants rétro réfléchissants et de les apposer vous-même. Vous trouverez facilement ce type d’accessoires dans les enseignes spécialisées telles que Speedway.

Choisir son modèle de casque moto

Ensuite, il convient d’effectuer la distinction entre les types de casques existants ainsi que leurs spécificités. Tous disposent d’avantages et d’inconvénients, rendant cette étape cruciale lors du choix de votre équipement.

Le modèle intégral recouvre l’intégralité de la tête, offrant une meilleure protection et réduisant l’impact du vent sur le visage. Il bloque par ailleurs une partie du bruit ambiant ainsi que les insectes et projectiles pouvant se trouver sur votre trajectoire. On lui reprochera cependant une chaleur étouffante, surtout lors des longs trajets.

Le type “jet” ne recouvre quant à lui que la partie supérieure de la tête, ne protégeant donc pas aussi bien qu’un intégral. En revanche, il apporte en général une meilleure visibilité et une aération qui manque cruellement sur le casque intégral.

Entre les deux se trouve une troisième catégorie dite modulable. Capable de passer d’un modèle à l’autre en relevant ou en abaissant la mentonnière, il possède leurs forces mais également leurs faiblesses respectives. De plus, le bruit passe plus facilement à travers le casque à cause des ouvertures des modulables. Enfin, une attention particulière doit être apportée quant à l’homologation pour ce type d’équipement.

On retrouve également une version alternative nommée “crossover” dont le principe reste le même à quelques détails près. Il reste possible d’alterner entre les formes intégrale et “jet”, excepté que cela n’est possible qu’à l’arrêt du véhicule et requiert parfois des outils. La mentonnière est ici retirée entièrement, permettant de passer d’un modèle à l’autre selon la saison.

Quel que soit votre choix de modèle, gardez à l’esprit les avantages et inconvénients liés à celui-ci. En cas de doute, il vous est tout à fait possible de vous rapprocher d’un employé d’un magasin d’accessoires et d’équipement moto afin de vous orienter au mieux selon vos besoins. Visitez dans ce cas si possible une enseigne disposant d’un large choix de produits tel que Speedway pour faciliter votre recherche.

Le choix d’un casque d’occasion

Le matériel d’occasion peut se révéler intéressant, notamment d’un point de vue budgétaire mais n’est pas recommandé en partie pour des raisons de sécurité. Cependant si vous souhaitez tout de même vous engager dans cette voie, voici quelques mises en garde.

Méfiez-vous des chocs pouvant être présents à l’extérieur mais également à l’intérieur du matériel. Sachez par ailleurs que tous les chocs ne sont pas visibles mais le danger reste présent car la protection en est tout de même amoindrie. Prenez également garde à toutes autres traces d’usure telles que les rayures et les fissures. Même si cela peut paraître anodin, il peut s’agir d’un signe que l’équipement a atteint la fin de sa durée de vie. En moyenne, un casque possède une durée de vie estimée de 5 ans, cependant cette période peut se révéler plus courte sur certains produits.

Par ailleurs l’utilisation d’un équipement d’occasion entraîne des problèmes d’hygiène : la transpiration est chose fréquente dû à la chaleur, ce qui favorise le dépôt de bactéries et de mauvaises odeurs. En règle générale, le matériel ne doit être utilisé que par une seule et unique personne afin d’éviter tout danger relatif à l’hygiène.

Enfin, il est probable que le produit ne réponde plus aux normes. Celles-ci évoluant régulièrement, il est difficile de savoir précisément si du matériel d’occasion est toujours conforme ou non. De ce fait, même si cela peut se révéler légèrement plus coûteux, il est préférable d’acquérir de l’équipement neuf. De plus, le matériel neuf n’est pas forcément onéreux selon les critères recherchés, comme le démontre Speedway avec ses entrées de gamme abordables.