Comment Chloé Zhao fait d’Eternals le film Marvel le plus intime à ce jour

Après l’annonce du film « Eternals » en 2018, le projet tant attendu a sorti une bande-annonce ce matin – et cela ressemble à tout ce que nous pouvions espérer et plus encore.

Le casting de stars comprend Salma Hayerk, Kumail Nanjiani (vous vous souvenez probablement de lui de The Big Sick, son histoire d’amour réelle avec sa femme) et Angelina Jolie. Avec un ensemble diversifié de héros – y compris le premier super-héros ouvertement gay et le premier super-héros sourd – Zhao envisage une toute nouvelle définition de ce que signifie être un super-héros.

Ce film a le potentiel d’être le film Marvel le plus représentatif à ce jour.

Avec le génie créatif Chloé Zhao qui écrit et réalise, « Eternals » pourrait aussi être le film le plus intelligent sur le plan émotionnel que Marvel ait jamais produit.

Les Eternals sont une race d’humanoïdes décrite comme une ramification du processus évolutif qui a créé la vie sensible sur Terre. Ils ont veillé sur la planète et guidé l’humanité pendant plus de 7 000 ans.

En conséquence, ils ont développé leur propre sens de l’humanité et font preuve d’une véritable conscience émotionnelle et d’un instinct.

Lorsque Zhao a montré au président de Marvel Studios, Kevin Feige, son argumentaire de présentation «Eternals», il a été très impressionné, disant que c’était «fascinant».

Feige a poursuivi en expliquant que «l’une des raisons pour lesquelles nous avons avancé sur le film était à cause de la vision qu’elle y avait apportée.»

Dans une interview avec Margaret Gardiner, elle a parlé du processus d’écriture et de réalisation du film, ainsi que de sa vision et de ses espoirs pour le message qu’elle voulait transmettre. « Dans le processus d’écriture, c’est là que j’apporte ma sensibilité, c’est une grande partie de celui-ci. »

Elle voulait jouer un rôle important dans l’écriture du film et les a félicités de lui avoir donné tout le règne pour le faire.

«Je pense que Marvel a été si incroyable – Kevin [Feige] et Nate [Moore] et toute l’équipe – ils savaient dès le moment où j’ai présenté le film que je voulais vraiment la portée et l’échelle en même temps que l’intimité, ils savaient que je voulais les deux.

Zhao n’est pas étrangère à l’intimité et à l’émotion dans ses films

Son dernier film, « Nomadland », a remporté les Oscars du meilleur film, du meilleur réalisateur et de la meilleure actrice (Frances McDormand), faisant de Zhao la deuxième femme – et la première femme de couleur – à remporter l’Oscar du meilleur réalisateur.

Petit budget avec un succès au box-office, « Nomadland » a été universellement acclamé et décrit comme « poétique » et « magique ».

Son précédent film, « The Rider », a été nominé pour plusieurs Independent Spirit Awards et a remporté le prix du meilleur film par la National Society of Film Critics.

Acclamé également par le monde, le critique Godfrey Cheshire de RogerEbert.com a écrit que «son style, son sens de la lumière, du paysage et de l’humeur lui confèrent simultanément la force fascinante de la poésie cinématographique la plus confiante».

« Marvel’s Eternals » sera le quatrième film que Zhao a écrit et réalisé, et le premier film où elle ne fait pas partie de l’équipe de production – mais elle a un contrôle créatif total sur la façon dont le film est tourné et ce qu’il va ressentir.

Zhao voulait que la distribution du film soit diversifiée à l’échelle internationale, et l’équipe Marvel l’a soutenue

Elle voulait mettre sa signature et sa vision dans le film et utiliser la fondation Jack Kirby – le créateur du Éternels bande dessinée – lui a donné, elle a été capable de «cuisiner quelque chose qui peut juste avoir un goût un peu différent.»

Interrogé sur l’inclusion LGBTQ +, Kevin Feige a déclaré que «c’était toujours en quelque sorte inhérent à l’histoire et à la composition des différents types d’Eternals. Je pense que c’est extrêmement bien fait et j’ai hâte que ce niveau d’inclusion dans nos futurs films soit moins un sujet. »

L’acteur pakistanais-américain Kumail Nanjiani a également félicité Zhao pour avoir inclus une scène de danse Bollywood avec environ 50 danseurs.

«Quand je suis entré sur le plateau et que j’ai vu un énorme groupe de personnes brunes qui allaient être dans un film Marvel, j’ai ressenti une telle gratitude envers Chloé pour avoir créé la situation», a déclaré Nanjiani.

À propos de sa vision et de sa représentation, Zhao a déclaré: «Je voulais qu’elle reflète le monde dans lequel nous vivons, mais je voulais aussi créer un casting qui ressemble à un groupe de marginaux.

Elle a également dit qu’elle ne voulait pas lancer de jocks.

«Je veux que vous vous éloigniez à la fin du film sans penser:« Cette personne est cette ethnie, cette personne est cette nationalité »», explique-t-elle.

«Je veux que tu t’éloignes en pensant: ‘C’est une famille.’ Vous ne pensez pas à ce qu’ils représentent. Vous les voyez comme des individus.

Zhao a toujours été un fan de longue date de Marvel et du MCU également, donc le film est personnel pour elle, et il devient tout à fait le film – cinématographique et pour ce qu’il représente pour ses téléspectateurs.

