comment chercher marcel dans sniper elite 5

Pour trouver Marcel dans Sniper Elite 5, il sera dans la cachette de la résistance à la jonction sud-ouest de la zone de travail.

Dirigez-vous vers la zone suivante pour trouver une maison en briques jaunes. Depuis l’entrée principale de la maison, allez à gauche pour trouver des vignes allant du sol à une fenêtre ouverte. Utilisez les lianes pour entrer dans la maison.

A l’intérieur de la pièce, vous trouverez le cadavre de Marcel près d’une table au sol. Rob son corps pour atteindre la clé et d’autres objets.

Alors que l’emplacement de sa cachette est assez simple, la façon de trouver Marcell, de prendre sa clé et d’ouvrir son coffre-fort est facile à manquer.

La cachette de Marcella se trouve dans le coin inférieur gauche de la mission dans la même ville que la cible de la liste de mise à mort Steffen Beckendorf. Faufilez-vous ou frayez-vous un chemin devant les nazis dans la ville jusqu’à ce que vous atteigniez le bâtiment jaune dans le coin inférieur de la carte, comme indiqué ci-dessus.

Si vous entrez dans la chambre à l’étage, vous pouvez voir le coffre-fort caché par le lit, mais sans la clé de Marcello, vous ne pourrez pas l’ouvrir. Il serait donc préférable que vous entendiez la réponse à l’extérieur du bâtiment pour prendre la clé et trouver Marcella. Sur les murs avant et arrière du bâtiment poussent des vignes vertes qui poussent jusqu’à un troisième étage imprenable.

C’est tout ce qu’il y a à savoir sur la localisation de Marcel dans Sniper Elite 5.

Et parlez-leur pour déplacer les panneaux de plancher afin que vous puissiez tomber. Vous pouvez maintenant vous rendre aux toilettes et accéder au coffre-fort avec les fichiers brillants. Attrapez-les et vous serez chargé de les emmener dans une petite ferme au nord de la ville.

Maintenant que vous savez comment trouver Marvel dans Sniper Elite 5, assurez-vous d’avoir Steffen Beckendorf sous la main, afin d’être prêt à gagner des points et à terminer les missions disponibles.