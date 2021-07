Comment chercher des œufs dans Monster Hunter Stories 2 et les différents repaires

La partie fondamentale d’un Rider est son Monstie. Pour ce faire, nous vous apportons quelques astuces/guide pour trouver des œufs dans Monster Hunter Stories 2.

La suite du titre qui a surpris les fans de la saga Capcom est déjà arrivée, et avec elle notre analyse, que vous pouvez consulter. Bien sûr, vous pouvez également lire un peu ce que nous vous disons maintenant, car cela vous aidera lors de la recherche et du choix œufs dans Monster Hunter Stories 2, quelque chose d’essentiel pour ne pas mourir en essayant.

Mais avant tout, il faut expliquer les repaires et les différents types qui existent. Oui, dans le premier volet, il y en avait trois différents, mais cette fois nous en avons jusqu’à cinq différents. Il faut donc se concentrer sur ce détail pour savoir où chercher les œufs.

Repaires normaux

Il n’y en a plus, ce sont des sites communs, gris et ovales, dans lesquels on obtiendra des œufs (communs également). Pour avoir des Monsties rapidement c’est le meilleur choix, mais si on veut de la qualité on cherchera ailleurs.

Repaires rares

Le plus intéressant, car dans ceux-ci nous aurons plus de possibilités d’obtenir des œufs exceptionnels en termes de potentiel. Si vous cherchez des monstres aux gènes merveilleux, cherchez les nids dorés sur la carte. Il n’y en a généralement pas beaucoup, donc si vous ne le trouvez pas, sortez et rentrez dans la zone.

Anciens repaires / nids

Ce sont des sites permanents sur la carte, contrairement aux autres. S’il est vrai que leurs œufs sont communs dans la grande majorité (nous n’en avons pas vu de rare), ici vous pouvez vous procurer des capsules de bouteilles, indispensables pour augmenter la capacité de stockage de nos Monsties, entre autres.

Repaires de haut rang

Lorsque vous aurez terminé le jeu, l’une des choses qui attirera votre attention sont les nids rougeâtres qui se trouvent maintenant sur les cartes. Ce sont les repaires de haut rang, des endroits où se trouvent différents œufs de monstres. Il y en a aussi des rares, alors vous le savez.

Les repaires du monstre X

Et ceux-ci sont très intéressants. Ce sont des repaires qui apparaissent après un combat lorsque le monstre s’enfuit (si certaines conditions sont remplies). Ce nid n’abritera que des œufs de ce type d’insecte, ce qui est essentiel si nous en recherchons un en particulier. Pour s’assurer qu’ils s’enfuient, l’idéal est d’utiliser un paintball avant de les vaincre au combat.

Et voilà, connaissant les différents types de repaire vous saurez où chercher les meilleurs œufs pour créer votre équipe, en plus de concentrer les efforts sur un monstre en particulier. La route pour devenir un Rider à succès n’a jamais été aussi facile, vous le verrez.