Clash of Clans est bien au-delà de son apogée mais compte toujours un grand nombre de joueurs et de fans. À ce jour, ils fournissent toujours des mises à jour et introduisent de nouvelles fonctionnalités, nous encourageant à continuer à revenir. Cependant, certains d’entre nous veulent créer un nouveau personnage dans le jeu ou sont simplement fatigués de notre ancien nom. Ce guide vous expliquera les exigences et les étapes pour changer votre nom.

Comment changer votre nom dans Clash of Clans

Bien que changer votre nom soit simple et simple, il peut être déroutant si vous n’êtes pas familier avec les jeux mobiles ou si vous ne réalisez pas que vous ne disposez pas de toutes les conditions requises. Vous trouverez ci-dessous toutes les conditions préalables, suivies de quelques étapes besoin de changer votre nom.

Exigences

Hôtel de ville niveau cinq

500 gemmes x nombre de changements de nom que vous avez déjà effectués

Nous supposons que ces exigences sont là pour éviter de spammer les changements de nom et dissuader les gens de changer de nom dès qu’ils commencent à jouer. Vous devez atteindre le niveau cinq de la mairie pour effectuer votre changement de prénom. Le premier changement est gratuit, mais chaque changement de nom ultérieur coûtera 500 gemmes de plus que le dernier!

Pas

Une fois que votre mairie atteint le niveau cinq, vous débloquez la possibilité de changer votre nom. Pour ce faire, la première chose à faire est d’appuyer sur Paramètres dans le coin inférieur droit de l’écran. Ce bouton a une image grise de trois vitesses et est mis en évidence dans la capture d’écran ci-dessus.

Une fois que vous êtes dans le Paramètres menu, choisissez Plus de réglages. Vous trouverez cela mis en évidence dans l’image ci-dessus. Vous ne cherchez pas une icône cette fois, mais les mots réels! Ce bouton vous amènera à l’écran du menu pour changer votre nom.

La dernière chose à faire est d’appuyer sur Changer de nom, mis en évidence dans l’image ci-dessus. Une fois que vous avez sélectionné cette option, vous serez invité à sélectionner le nouveau nom que vous souhaitez utiliser. Sélectionner Continuer et pêchez le changement!

C’est tout! C’était vraiment aussi simple que ça. Si vous ne pouvez pas changer votre nom lorsque vous suivez les images ci-dessus, vous n’avez probablement pas atteint le niveau minimum de votre mairie ou vous n’avez pas assez de gemmes.

Avez-vous déjà changé votre nom trop souvent et avez-vous besoin de plus de gemmes pour recommencer? Nous avons un guide sur le moyen le plus simple d’obtenir des gemmes gratuites!