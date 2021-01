Comment changer ou réinitialiser votre mot de passe Disney +

C’est aussi simple et rapide que vous pouvez modifier ou réinitialiser votre mot de passe Disney Plus et empêcher des intrus potentiels d’entrer dans votre compte.

Avez-vous déjà oublié un mot de passe? Ce type de situation a tendance à se produire très souvent, surtout lorsque l’utilisateur est un peu oublieux, il est donc parfois conseillé d’avoir une application de gestion des mots de passe installée sur le mobile.

Cependant, quand on parle de services de transmission ou « diffusion« Il est facile de se souvenir du mot de passe, car généralement la plate-forme ouvre la voie à la création de divers profils, par conséquent, plusieurs personnes connues ont le mot de passe.

Lorsque cela se produit, le scénario change radicalement et devient quelque peu gênant, en particulier lorsqu’ils partagent la clé sans votre consentement ou votre approbation.

Pour éviter l’inconfort et les situations inconfortables, la meilleure chose à faire est de changer ou réinitialiser votre mot de passe et repartir de zéro. Cette fois, nous vous montrerons toutes les méthodes possibles pour vous apprendre à le faire à partir de Disney plus.

Comment changer votre mot de passe Disney Plus

Si vous avez récemment découvert que votre compte Disney Plus a été partagé avec d’autres utilisateurs sans votre permission, il est temps d’être radical et changez votre mot de passe pour empêcher d’autres intrus d’y accéder. Voici les étapes à suivre:

Entre en Disney Plus et connectez-vous, à partir d’un mobile ou d’un ordinateur.

et connectez-vous, à partir d’un mobile ou d’un ordinateur. Aller directement à icône de profil situé dans le coin supérieur droit.

situé dans le coin supérieur droit. Vous verrez un menu d’options, cliquez sur « Compte ».

Cliquez maintenant sur « Changer le mot de passe » .

. Remplir les espaces vides. Saisissez d’abord le mot de passe actuel, puis le nouveau mot de passe. Il faut – Pour la sécurité – que le nouveau mot de passe est soumis à des normes de sécurité et, en outre, comporte 6 caractères alphanumériques.

Enfin, cliquez sur l’option « Sauvegarder » et prêt.

Comment réinitialiser votre mot de passe

Si vous avez définitivement oublié votre mot de passe et n’avez pas de sauvegarde, suivez ces étapes pour réinitialiser le mot de passe Disney Plus.

Entre en Disney Plus .

. Cliquer sur « Commencer la session » dans le coin supérieur droit.

dans le coin supérieur droit. Entrez votre email associé au compte et donnez « Continuer ».

Cliquez maintenant sur « Mot de passe oublié? » .

. Une notification apparaîtra indiquant: « Vérifiez votre boîte de réception … et vérifiez le code à 6 chiffres » . Cela peut prendre jusqu’à 15 minutes pour le recevoir . Si vous ne le voyez pas tout de suite, regardez dans la barre de spam.

. Cela peut prendre jusqu’à . Si vous ne le voyez pas tout de suite, regardez dans la barre de spam. Si pour une raison quelconque vous ne recevez pas l’e-mail, cliquez sur l’option pour « Renvoyer » .

. Maintenant, lorsque vous avez le code, vous devez l’ajouter et entrer un nouveau mot de passe.

Pour terminer, cliquez sur « Continuer ».

Une fois ces étapes terminées, les deux changer comme pour réinitialisez votre mot de passe sur Disney plus, vous devrez vous reconnecter avec les modifications appliquées.

De la même manière fermera toutes les sessions ouvertes de ceux qui apprécient le service, ce qui signifie un avantage, surtout si vous voulez reprendre le contrôle.

Si vous êtes intéressé et souhaitez en savoir plus sur ce service, ne manquez pas l’occasion et vérifiez ce qu’est Disney plus, ce qu’il propose, comment vous inscrire et tout ce que vous devez savoir. Et si vous avez déjà commencé sur la plate-forme, consultez cette liste des meilleures séries et films que vous allez sûrement adorer.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂