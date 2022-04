Comment changer l’image de profil dans WhatsApp sur mobile et PC

in

Partager

Si vous faites partie de ceux qui ont la même photo de profil sur WhatsApp depuis des années et des années parce qu’ils ne savent pas comment la changer, nous vous expliquons ici comment le faire étape par étape.

Les informations de votre profil WhatsApp sont composées de plusieurs éléments : le nom du contact, une courte phrase avec les informations que vous choisissez et, bien sûr, la photo. vous pouvez prendre des années et des années avec la même image sur WhatsApp parce que vous ne savez pas comment la changermais nous sommes ici pour résoudre ce problème.

Ensuite, nous allons expliquer comment pouvez-vous changer votre photo de profil WhatsApp de ton mobile androïde et aussi de WhatsApp Web sur votre PC. Lorsque vous choisissez une nouvelle image, vous pouvez l’aborder de deux manières : c’est la première image que les personnes qui vous contactent pour la première fois verront de vous, donc mieux paraître professionnel. Et, d’autre part, si vous n’y accordez pas beaucoup d’importance, vous pouvez placer une drôle d’image de toi, un mèmeune citation historique ou tout autre élément de votre choix.

Comment changer l’image de profil WhatsApp sur votre mobile

L’utilisation du mobile pour changer la photo de profil est peut-être la plus courante, car nous sommes plus habitués à utiliser l’application de messagerie et aussi parce que sur le smartphone nous gardons beaucoup d’images à choisir.

Avant de vous expliquer les étapes à suivre, nous vous rappelons que si vous souhaitez changez la photo parce que vous ne voulez pas que quelqu’un en particulier la voie, vous avez la possibilité de masquer la photo de profil uniquement à certains contacts. Cette image attire beaucoup l’attention des autres utilisateursvous pouvez donc en limiter l’accès.

Ayant rappelé cela, nous procédons à l’énumération des étapes à suivre sur votre mobile pour changer l’image de profil WhatsApp :

Entrez WhatsApp et appuyez sur le bouton à trois points du coin supérieur droit. Dans le menu des options qui s’affiche, appuyez sur « Réglages ». Dans les paramètres, appuyez sur votre photo de profilqui apparaît dans le coin supérieur gauche. Appuyez à nouveau sur la photo de profilmaintenant plus grand, ou sur l’icône de l’appareil photo qui apparaît à côté. Sélectionnez « Appareil photo » si vous voulez prendre la nouvelle image de profil à ce moment ou « Galerie » si vous souhaitez accéder à la galerie pour le choisir à partir de là.

Chaque fois que vous voulez changer l’image, il vous suffit de suivre ce processus simple. Sans doute, il faudra plus de temps pour choisir l’image que d’accéder à la fonction qui vous permet de le faire.

Comment changer l’image de profil WhatsApp sur PC

Si vous faites partie de ceux qui utilisent habituellement WhatsApp Web sur votre PC pour discuter, vous serez intéressé de savoir comment vous pouvez changer votre photo de profil à partir de cette version. Calme toi alors les étapes à suivre sont très similaires à ceux expliqués dans le processus pour le mobile. Ce sont:

Ouvrez WhatsApp Web. Cliquez sur votre photo de profildans le coin supérieur gauche. cliquez à nouveau à votre image, maintenant plus grande. Dans le menu des options, sélectionnez si vous voulez prendre la photo avec l’appareil photo depuis l’ordinateur ou téléchargez-le depuis la galerie. De plus, vous pouvez également choisir « Supprimer l’image » pour continuer à utiliser le service de messagerie sans photo de profil.

Et c’est aussi simple que cela de changer votre photo de profil sur WhatsApp, vous n’avez plus à supporter la même image pendant des années parce que vous ne savez pas comment le changer pour un autre. Ce n’est qu’une des astuces WhatsApp essentielles que vous devez connaître pour tirer le meilleur parti de l’application.

Rubriques connexes: Whatsapp

Partager

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂