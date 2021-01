Comment changer les emplois de villageois dans Minecraft

Les PNJ villageois qui peuplent les colonies éloignées de Minecraft. La plupart ont en fait des emplois liés à ce qu’on appelle des blocs d’emplois, qui sont simplement des éléments qui déterminent le travail du villageois. Ces blocs d’emplois déterminent également les articles que le villageois doit échanger. Pour cette raison, ce serait une bonne idée d’apprendre à changer d’emploi des villageois afin de pouvoir accéder à différents objets échangeables.

Comment changer les emplois de Minecraft Villager

Pour changer le travail d’un villageois en Minecraft, vous devez détruire leur bloc d’emplois et en avoir un d’environ 50 blocs à proximité qui est vacant. Assurez-vous également que le nouveau bloc de tâches est bien visible, car s’ils ne peuvent pas le voir, ils n’y accéderont pas. Une fois que vous aurez détruit leur bloc d’emplois, ils seront un peu contrariés par vous, mais ils iront au bloc d’emplois vide le plus proche après un certain temps.

Si vous avez besoin d’aide pour trouver des blocs d’emplois, consultez la liste ci-dessous.

Fabricant d’armes: Meule

Armure: Haut fourneau

Fermier: Composteur

Pêcheur : Baril

Cartographe : Table de cartographie

Clerc: Kiosque de brassage

Boucher: Fumeur

Travailleur du cuir: Chaudron

Bibliothécaire: Lutrin

Maçon en pierre: Tailleur de pierre

Outilleur: Table de Smithing

Vous pouvez également dire si un villageois appartient à un travail spécifique par son apparence ou s’il se trouve à l’un de ces blocs. Vous pouvez également voir quel travail ils ont en ouvrant le menu commercial avec eux; en haut du menu commercial, leur travail sera affiché, comme indiqué dans l’image ci-dessous.

Cela dit, si vous voyez l’un de ces villageois et que vous n’aimez pas le travail qu’ils ont, trouvez où ils vivent et détruisez leur bloc d’emplois et ayez-en un à proximité. Après cela, c’est tout ce que vous devez faire pour changer d’emploi de villageois Minecraft.

Pour en savoir plus Minecraft, PGG vous couvre. Vous pouvez trouver à la fois des guides et des nouvelles sur presque tout pour le jeu sur notre page de jeu pour Minecraft. Pour commencer, nous vous recommandons à la fois notre façon de fabriquer un fumeur et comment installer des mods sur PC guides.