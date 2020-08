Comment changer l’énergie pour travailler à la maison

Le manque d’énergie a-t-il été un défi pour travailler à domicile? Sachez que vous pouvez dynamiser l’environnement pour rendre votre bureau à domicile productif et plein de motivation. Regarde comment!

L’un des rapports les plus fréquents de ceux qui travaillent à domicile est la difficulté à maintenir le rythme de travail. Saviez-vous que cette baisse de production peut être liée à l’aura de l’environnement? Pour un bureau à domicile productif, consultez ces conseils pratiques sur la façon de changer l’énergie autour de vous pour travailler à la maison avec qualité.

Pour beaucoup de gens, le bureau à domicile n’est rien de plus qu’une table dans le coin d’une pièce, avec un ordinateur et une chaise de bureau. Ce type de réglage peut finir par provoquer un sentiment de découragement, ne pas vraiment vouloir commencer à travailler.

Heureusement, il n’est pas nécessaire de faire une rénovation pour donner un nouveau look à votre bureau à domicile: avec de petits changements, il est possible de dynamiser l’espace. Pour commencer, placez une plante près de la table, car les fleurs ont le pouvoir d’absorber toute mauvaise sensation qui apparaît tout au long de la journée.

Vous pouvez également rechercher un cristal à placer sur le bureau ou choisir des pierres qui attirent certaines énergies, telles que la productivité, la tranquillité ou la concentration. De plus, il vaut la peine de mettre une odeur agréable sur la table afin que votre odorat soit activé avec la bonne sensation.

Nous consacrons souvent notre temps précieux à des tâches qui pourraient être automatisées et qui finissent par épuiser notre énergie. Au travail, il existe différentes situations qui peuvent être plus simples, du paiement des factures à l’organisation des documents sur l’ordinateur. Alors, prenez quelques heures de votre semaine pour analyser tout ce qui peut être fait de manière optimale.

Pour ceux qui travaillent avec des tâches administratives, avoir des programmes qui remplissent des tâches spécifiques peut faire toute la différence. Un bon exemple est PDFelement, un éditeur de documents qui convertit le PDF en Word et plusieurs autres formats et qui, en plus, dispose d’une technologie de reconnaissance de caractères, afin que vous puissiez éditer les fichiers numérisés sur votre ordinateur. Beaucoup plus pratique, n’est-ce pas?

Et ce n’est qu’une des situations qui peuvent être plus faciles. Vous pouvez télécharger des applications de gestion financière, utiliser des sites Web qui organisent votre routine ou même garder un agenda en ligne avec les principaux engagements de ne rien manquer.

Aussi irrésistible que cela puisse paraître de regarder cette nouvelle série et de rattraper le temps de travail plus tard, cette idée est assez dommageable en termes de santé et d’énergie. Il y a ceux qui disent que la routine est ennuyeuse, mais sachez que cette programmation précédente est fondamentale pour que nous puissions déposer nos efforts et notre concentration sur ce qui compte vraiment.

Femme assise devant l’ordinateur écrivant dans un cahier Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas changer l’ordre des tâches de votre journée, mais il est important d’essayer d’avoir des heures fixes pour certains moments clés de la journée, comme le déjeuner, le dîner et l’heure dormir.

Le manque de routine fonctionne comme un véritable effet domino lorsque le désordre d’une tâche impacte l’autre, ce qui impactera une autre et ainsi de suite. Il vaut la peine de prendre quelques minutes de votre matinée pour énumérer tout ce qui doit être fait et s’efforcer de se conformer.

Pour avoir un bureau à domicile productif, vous devez garder l’esprit léger, et la meilleure façon d’atteindre cette tranquillité est de prendre des pauses tout au long de la journée. Que vous soyez quelqu’un qui a été relocalisé pour travailler à domicile par l’entreprise ou quelqu’un qui souhaite commencer à travailler à distance, sachez qu’il est impossible de garder l’énergie sans quelques arrêts.

Certaines personnes utilisent la méthode Pomodoro pour garder leur productivité et leur esprit à jour. Cette méthode propose un travail ciblé pendant 25 minutes et des arrêts de 5 minutes, en plus de cycles plus longs au fil du temps. À ces arrêts, l’idéal est de sortir de l’ordinateur, de se promener dans la maison, de faire un étirement ou de regarder l’horizon.

Et si même avec tous les conseils ci-dessus, vous sentez toujours que vous manquez d’énergie pour travailler à la maison, cela vaut la peine de faire ces petites sympathies pour changer l’environnement.

Check-out:

– Allumez de l’encens ou utilisez des diffuseurs électriques pour ajouter des huiles essentielles qui activent la productivité. Les bons arômes pour dynamiser sont: le citron, le vétiver, la sauge, le romarin et le bois de santal.

– Envisagez de déplacer votre mobilier de bureau à domicile selon les concepts du Feng Shui.

– Ne laissez pas l’encombrement s’accumuler sur votre table, car l’encombrement provoque également de mauvais sentiments. Prenez 5 minutes de votre journée pour faire un peu de rangement.

– Lorsque les choses sont complexes, cherchez un endroit où le soleil brille, placez-vous sous la lumière et respirez profondément trois fois.

– Enfin, commencez et terminez toujours votre journée par un mantra ou une prière, pour calmer l’esprit, apporter une bonne énergie à l’environnement et pratiquer la gratitude.