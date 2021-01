Comment changer le nom d’un dossier ou d’une icône dans MIUI

Nous vous montrons les différentes manières que vous pouvez utiliser pour personnaliser votre mobile Xiaomi.

La couche personnalisée de MIUI qui vient dans les mobiles de Xiaomi nous permet de changer l’apparence de pratiquement n’importe quel élément de notre écran sans complications. La dernière mise à jour de MIUI 12 a apporté de nombreuses nouvelles et changements dans l’aspect visuel.

Parmi les choses qui nous donnent la liberté de modifier le calque MIUI ils se rencontrent dossiers et icônes, dans application Les sujets on peut en trouver une infinité, en plus de pouvoir installer packs d’icônes du magasin Google Play Store.

L’avantage d’avoir MIUI est que nous pouvons créer différents dossiers pour regrouper les applications et installer des packs d’icônes pas besoin de télécharger un lanceur tiers.

Xiaomi ajoute une fonction très utile dans MIUI 12: c’est ainsi que l’assistant sonore est utilisé

Renommez les dossiers ou créez-en un nouveau

Comme nous l’avons déjà mentionné, la couche de personnalisation de MIUI nous permet de changer l’aspect visuel de notre bureau mobile.

Pour le personnaliser à notre goût, nous pouvons renommer les dossiers trouvé sur le bureau ou créer un nouveau dans lequel regrouper différentes applications.

Si tu veux renommer un dossier déjà créé, ce que vous devez faire est:

Touchez le dossier pour l’ouvrir.

pour l’ouvrir. appuyer sur nom actuel .

. Entrer le nouveau nom et appuyez sur sauvegarder .

et appuyez sur . Appuyez sur une zone libre du bureau pour terminer.

Pour créer un nouveau dossier ce que vous devez faire est de faire glisser l’icône d’une application sur l’icône d’une autre que vous souhaitez regrouper, en le faisant immédiatement un dossier sera créé qui contiendra les icônes de toutes les applications que vous souhaitez regrouper. Ce que vous devez faire ensuite est placer un homme en suivant les mêmes étapes que nous avons déjà mentionné.

Comment changer une icône dans MIUI

Il existe plusieurs façons de personnaliser les icônes dans MIUI.

Le moyen le plus sûr de le faire est d’utiliser le Les sujets qui est déjà installé et qui appartient à MIUI, il fonctionne en toute sécurité et agilité.

Pour changer les icônes de l’application Les sujets vous devez suivre ces étapes:

Ouvrez l’appli Les sujets et choisissez celui que vous aimez.

et choisissez celui que vous aimez. Une fois le thème téléchargé, vous pouvez choisir d’utiliser le thème complet ou simplement les icônes.

Pour n’utiliser que les icônes, appuyez sur l’icône en bas à droite de Profil .

. Aller Icônes et choisissez ceux qui correspondent au thème que vous avez téléchargé précédemment.

Les nouvelles icônes du thème que vous avez choisi de télécharger seront désormais disponibles sur votre bureau.

Comment appliquer un pack d’icônes sans installer de lanceur

Il est également possible d’installer packs d’icônes dans le Lanceur MIUI que les mobiles de Xiaomi venir installé par défaut.

Pour ce faire, nous aurons besoin de l’aide d’une application qui nous permet modifier les thèmes installés.

L’une des applications que nous pouvons trouver dans Google Play est l’éditeur de thèmes pour MIUI

Avec cette application, vous pouvez modifier les thèmes déjà installés dans MIUI sans utiliser un autre lanceur.

Non seulement tu peux modifier l’apparence des icônes mais aussi les fonds d’écran et les polices.

Tout d’abord, il est nécessaire que vous ayez téléchargé les icônes depuis l’application Les sujets.

Une fois le thème téléchargé, ouvrez l’application Éditeur de thème pour MIUI.

Cliquer sur Choisissez un thème et sélectionnez le thème téléchargé.

Après avoir choisi le sujet, cliquez sur le bouton Début pour apporter des modifications au thème sélectionné.

Puis appuyez Icônes d’applications et après Importer le pack d’icônes entier.

De l’option Sélectionnez le pack d’icônes sélectionnez le pack que vous souhaitez modifier et appuyez sur l’option Faire un don.

Pour que toutes les icônes du thème puissent être écrasées par les nouvelles, vous devez décocher l’option Appliquer les modifications aux applications installées uniquement , de cette manière, les modifications seront appliquées même aux icônes des applications non installées.

, de cette manière, les modifications seront appliquées même aux icônes des applications non installées. appuie sur le bouton Retour pour revenir au menu initial de l’application Éditeur de thème pour MIUI.

pour revenir au menu initial de l’application Éditeur de thème pour MIUI. Cliquez ensuite sur Prochain et puis environ terminer. L’application créera une copie des icônes du pack pour le thème choisi.

presse Installer afin que le thème modifié soit installé sur le mobile.

afin que le thème modifié soit installé sur le mobile. Revenez à l’appli Les sujets par MIUI et appliquez le nouveau thème avec les icônes modifiées.

Il est possible qu’après un certain temps, votre thème modifié soit désinstallé, c’est parce que Xiaomi ne permet pas d’appliquer des thèmes tiers. Dans ce cas, vous avez deux options: réappliquer le thème avec les icônes modifiées ou vous inscrire en tant que concepteur avec votre compte Xiaomi, ce qui vous permettra d’utiliser des thèmes tiers.

Comment mettre à jour la version MIUI sur votre Xiaomi et la mettre toujours à jour

Personnalisez vos icônes à partir d’un lanceur tiers

Enfin, vous pouvez également choisir de changer les icônes en appliquant un lanceur tiers, bien que ce ne soit pas l’option la plus recommandée, car ces types d’applications ont accès à toutes les informations de votre téléphone.

Vous pouvez choisir l’un des lanceurs disponibles au téléchargement sur le Google Play Store, puis, à partir de là, personnaliser l’apparence entière de votre écran mobile, en appliquant des packs d’icônes et en modifiant l’apparence de l’arrière-plan et des polices.

Nous vous avons déjà montré les options disponibles pour changer le nom d’un dossier ou d’une icône dans MIUI.

Il ne vous reste plus qu’à choisir le thème que vous aimez le plus et à commencer à le personnaliser.

Vous souhaitez savoir comment améliorer le son de votre Xiaomi en quelques secondes? Ne manquez pas notre guide pour apprendre à le faire!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂