Comment changer la région Fortnite

Fortnite est un jeu de bataille royale d’Epic Games qui est toujours aussi populaire que jamais quatre ans plus tard. Tout comme la plupart des jeux de bataille royale, vous passez le jeu à ramasser du butin et à vous battre pour survivre pendant que l’anneau se ferme. L’objectif est d’être le dernier joueur ou équipe debout à la fin.

L’importance des paramètres régionaux

Le jeu est rapide et les ennemis peuvent vous cibler de près ou de loin. Chaque seconde compte, et vous ne pouvez pas vous permettre d’être lent sur le tirage au sort. C’est pourquoi il est crucial d’avoir la meilleure connexion possible avec des vitesses rapides vers votre serveur. Les serveurs qui sont géographiquement plus proches de vous auront probablement un meilleur ping, ce qui équivaut à de meilleurs temps de réponse. Les serveurs avec des pings plus élevés feront bégayer le jeu et vous vous retrouverez mort après avoir appuyé sur la gâchette en premier. Vous devrez peut-être également changer de région pour jouer avec des amis dans d’autres pays. Ce guide vous montrera comment changer le Fortnite Région.

Comment modifier les paramètres de la région

Cliquez sur l’icône avec les trois bandes pour entrer dans le menu principal.

Aller aux paramètres.

Allez dans le jeu. Ce devrait être le deuxième onglet en partant de la gauche.

Vous verrez votre région actuelle et un ping dans la zone Région de matchmaking.

Faites défiler d’un côté à l’autre pour choisir la région avec le ping le plus bas possible.

Cliquez sur Apply.

Fortnite utilise la même interface pour la plupart des plates-formes, cette méthode devrait donc fonctionner pour les utilisateurs de PC et de console.

