Comment changer la langue dans Audible, étape par étape

Voulez-vous écouter des livres audio dans une autre langue? Découvrez ensuite comment le modifier dans Audible.

Bien qu’il s’agisse d’une plate-forme née en 1995, Audible est devenue populaire dans toutes les régions du monde depuis peu de temps. Sans aucun doute, c’est la meilleure plateforme pour écouter des livres audio pour le moment. Donc pour cette raison même, aujourd’hui nous allons expliquer comment changer la langue dans Audible, pas à pas.

Dans Audible, changer la langue est un processus simple et rapide. Cependant, vous devez être clair sur chacune des étapes afin de pouvoir le faire sans complications. Vous n’êtes pas encore inscrit sur la plateforme? Alors jetez un œil à cet article qui explique ce qu’est Audible, comment s’inscrire et comment commencer à l’utiliser

Comment changer la langue dans Audible

L’écoute de livres audio dans une langue autre que la vôtre peut être d’une grande aide lorsque vous souhaitez apprendre une nouvelle langue. Voulez-vous accéder à des livres dans une langue autre que l’espagnol? Alors tu dois changer l’audible de l’Espagne vers le marché d’un autre pays faire ce qui suit.

Ouvrez l’application sur votre mobile. Si vous ne l’avez pas installé, vous pouvez le télécharger rapidement à partir du bouton situé sous ces lignes.

Aller à la section « Réglage » de l’application.

de l’application. Choisissez l’option « Sortir » en bas du menu.

en bas du menu. Lorsque vous revenez à la page de connexion, vous verrez une option qui vous permettra connectez-vous à un autre marché .

. Appuyez sur le pays de votre préférence et reconnectez-vous à la plateforme.

C’est fait! C’est aussi simple que tu peux changez la langue dans Audible pour écouter vos livres audio dans la langue de votre choix. Une fois que vous savez quelles sont toutes les étapes et comment les exécuter, le processus devient un jeu d’enfant. En quelques minutes, vous pourrez écouter tous les livres audio que vous aimez dans la langue de votre choix. Vous avez réalisé? Modifier la langue dans Audible est trop facile!

Après avoir effectué ce processus, vous pouvez passer d’Audible Espagne à Audible UK sans avoir à quitter la maison. Mais si vous souhaitez faire passer votre expérience avec cette application à un autre niveau, nous vous recommandons de regarder ce tutoriel qui révèle tout ce que vous devez savoir sur l’écoute de livres audio Audible avec Alexa. Lorsque vous le mettrez en pratique, Alexa sera celle qui vous racontera toutes les histoires de vos livres audio préférés.

D’autre part, vous devriez également consulter cet autre guide qui vous aidera à essayer Audible gratuitement et à écouter des livres audio gratuitement. Comme vous devez l’imaginer, c’est la meilleure chose que vous puissiez faire si vous le souhaitez explorez cette plateforme facilement et sans dépenser un seul euro. Voulez-vous connaître l’univers des livres audio? Alors vous n’avez plus aucune excuse.

Au fil du temps le nombre de personnes qui préfèrent s’inscrire sur une plateforme comme Audible augmentera avant de s’asseoir pour lire un livre de manière conventionnelle. Et vous, de quelle manière préférez-vous profiter d’une bonne histoire littéraire?

