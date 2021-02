Comment changer la difficulté dans Bravely Default 2

Parfois, augmenter ou choisir une difficulté spécifique peut être une erreur, et vous voudrez peut-être la changer après coup; voici où vous pouvez trouver l’option dans Bravely Default 2 et comment l’utiliser.

Comment modifier le paramètre de difficulté dans Bravely Default 2

Pour changer la difficulté dans Bravely Default 2, vous devrez atteindre le point du jeu où le menu et ses options sont déverrouillés.

Ce point est l’endroit où vous vous réveillez dans une auberge et recevez plus tard une carte de l’aubergiste. Après cela, le menu sera déverrouillé et vous pourrez ensuite appuyer sur X pour l’afficher.

Une fois dans le menu, utilisez le pavé directionnel pour vous déplacer vers le bas dans la liste des options de menu et cliquez sur celui qui dit options. Lorsque vous l’avez fait, un autre menu s’ouvrira et vous devrez cliquer sur l’onglet de menu qui indique les paramètres.

Ensuite, un menu contenant toutes les options de jeu apparaîtra, et vous devrez faire défiler vers le bas jusqu’en bas pour trouver celui qui change la difficulté en Bravely Default 2.

Lorsque vous le trouvez, utilisez le d-pad ou les sticks analogiques du contrôleur joy-con pour modifier la difficulté en fonction du réglage souhaité.

Vous avez un total de trois options de difficulté, voici ce qu’elles sont.

Occasionnel: Choisissez ceci si vous voulez que le jeu soit vraiment facile.

Normal: Le meilleur compromis pour les vétérans au tour par tour et les débutants.

Difficile: Choisissez cette option si vous voulez une expérience de jeu stimulante.

Pour en savoir plus Bravely Default 2, chez PGG, nous vous avons couvert avec des guides comme comment passer aux voix japonaises et comment changer d’emploi de classe dans Bravely Default 2. Nous aurons également d’autres guides dans les semaines et les mois à venir, alors restez à l’écoute!