Comment changer automatiquement le fond d’écran mobile en fonction de l’heure de la journée

S’il y a quelque chose que nous aimons dans le système d’exploitation Android, c’est la possibilité de personnaliser presque tout, et bien que le changement de fond d’écran soit courant sur les téléphones mobiles depuis longtemps, vous ne le savez peut-être pas. vous pouvez faire changer automatiquement votre fond d’écran mobile en fonction de l’heure de la journée.

Comment faire changer le papier peint automatiquement

Pour que le fond d’écran change automatiquement en fonction de l’heure de la journée, nous utiliserons des applications parfaites pour cette tâche. Chacun a sa particularité et le meilleur de tous est que vous pouvez les obtenir gratuitement sur Google Play Store.

Météo précise – YoWindow

Cette application nous permet de configurer un fond d’écran animé qui sera affiché de jour comme de nuit en fonction de l’heure à laquelle nous sommes. Nous pouvons également voir la pluie ou la neige tomber sur nos fesses si ce phénomène météorologique se produit à l’endroit où nous sommes. Une option intéressante de cette application est que nous pouvons transmettre jusqu’à 8 jours dans le futur pour savoir comment le temps sera dans les jours suivants.

Dans sa version gratuite, il a plusieurs scénarios très sympas, bien que si nous voulons quelque chose de différent de ceux déjà disponibles, nous devons effectuer un seul paiement pour l’application.

Pour l’utiliser, c’est simple, il suffit de le télécharger à partir du lien suivant, de l’installer, de choisir l’arrière-plan qui nous plaît le plus et de donner la permission à notre emplacement afin qu’il puisse prévoir correctement la météo.

Changeur de papier peint

Cette application nous donne une option plus intéressante et c’est nous pouvons ajouter des photos et des images de notre galerie. Nous installons l’application, allez dans la section Les albums, et là, nous sélectionnons le dossier ou les images que nous voulons voir apparaître sur notre fond d’écran. Ensuite, nous entrons dans l’option Changer et là, nous pouvons choisir que le fonds soit changé chaque certain nombre de minutes, d’heures ou de jours. Nous pouvons également choisir un jour et une heure exacts auxquels nous voulons que le papier peint change.

Pour le moment nous ne pouvons pas choisir de vidéos, mais pour placer une vidéo sur le fond d’écran, nous avons cette option.

Tapet

Nous avons enfin Tapet, l’une des applications les plus complètes du genre, avec elle, nous pouvons choisir parmi un grand nombre de designs différents pour notre fond d’écran et nous pouvons également ajouter des images personnelles afin qu’elles soient prises en compte lors du changement.

L’intervalle de temps de chaque fond d’écran est modifiable, il ne reste plus qu’à entrer dans l’appli, aller à Paramètres et appuyez sur Options. Là, nous pouvons placer des intervalles de minutes, heures, jours et même semaines pour chaque transition.

