Comment chacun réagira-t-il après la quarantaine?

Pensez-vous que quelque chose a changé en vous grâce à la quarantaine? Si oui, sachez que vous n’êtes pas seul. L’isolement nous a obligés à avoir un contact direct avec qui nous sommes, y compris les parties que nous évitons de traiter. Il nous a fait voir à quel point nous aimons et manquons les gens et les endroits où nous allons.

Soudain, nous avons réalisé à quel point certaines activités de notre routine représentaient pour nous; et, au lieu de nous sentir mal à l’aise à leur sujet, nous ressentons maintenant de la gratitude. Bien qu’une partie de nos perceptions ait changé, certaines caractéristiques qui font partie de notre essence sont toujours à l’intérieur, n’est-ce pas?

Et c’est cette essence qui guidera vos premières actions dans cette post-quarantaine. Prêt à savoir ce que votre cœur Zodiac pense que vous ferez dès que les portes de la liberté seront ouvertes? Découvrez-le maintenant:

bélier

Dès que la quarantaine sera terminée, le natif Bélier mettra toute son énergie typique! Il ira à des fêtes, pratiquera ses sports préférés et, bien sûr, fera des ennuis avec quelqu’un! Préparez vos plafonds, car ceux en verre seront en difficulté!

Taureau

Connaissez-vous ce restaurant taureau préféré? C’est exactement là que le taureau natif ira, quand tout sera publié. Son amour de la nourriture le mènera dans de nouveaux endroits, peut-être qu’il économisera plus d’argent après toute cette agitation; et, enfin, lorsque la routine revient à la surface, il est tout à fait capable de souhaiter de nouvelles vacances prolongées, juste pour être dans le confort de la maison.

Gémeaux

Quelqu’un a-t-il mentionné « rolê »? Oui, le Gémeaux appellera tous ses amis et tiendra cette réunion! Il trouvera également un moyen de rencontrer toutes les nouvelles amitiés qu’il a nouées en ligne, et est tout à fait capable de répandre sa gratitude pour être enfin libre et pouvoir faire passer sa communication Gemini.

Cancer

Le Cancer espère que la quarantaine prendra fin un samedi, juste pour pouvoir assister au déjeuner familial de dimanche. Affectueux comme n’importe qui, il embrassera toute sa famille, pleurera les pitangas quand il verra ses amis et offrira des «câlins gratuits» dans la rue juste pour répandre tout son amour refoulé pendant son enfermement.

Lion

Avant d’aller à la fête la plus chaude de toutes, le lion se fera un devoir de faire du shopping. Il achètera tous les vêtements et le maquillage pour la nouvelle saison, juste pour briller encore plus, comme son signe le suggère. Enfin, il gaspillera tout son glamour sur la piste de danse.

vierge

La Vierge profitera de ce moment pour repenser sa vie. Il ira dans les magasins de construction ou de meuble pour redécorer sa maison, il cherchera à être plus gentil avec les autres (après tout, son désir de servir et d’être utile n’est devenu plus apparent qu’après l’accouchement) et il mettra tous ses projets de vie en pratique.

Kg

Comme le Lion, la première chose que la Balance fera est de faire du shopping. Avec les achats effectués, le prochain objectif est de séduire toute la ville, et à la fin il remerciera le ciel d’avoir repris une partie de sa routine. L’isolement est extrême; et, en tant que personne harmonieuse, ce qu’il aime vraiment, c’est un bon vieil équilibre dans la vie.

Scorpion

Le Scorpion prendra certainement rendez-vous avec le béguin dès que possible. Mais, aussi mystérieux soit-il, il ne laissera pas son béguin autant que les gens autour de lui savent ce qui se passe dans sa petite tête. Cependant, après tant de réflexions pendant la quarantaine, il est fort possible qu’il cherche à démarrer une sorte de thérapie.

Sagittaire

Après avoir vu tous ses amis et raconté toutes les blagues qu’il avait prévues à l’avance, le Sagittaire fera ce qu’il aime le plus: planifier un voyage. Rien de grand, mais assez pour être réuni. Il cherchera à rencontrer plus de personnes, de cultures et à donner plus de sens à sa vie.

Capricorne

Dédié pas comme les autres, le Capricorne sera plus qu’heureux de retourner au travail. Avec sa routine de retour et récupérer son argent, il pourra enfin poursuivre ses projets, acheter ses friandises et investir en lui-même. Mais cette fois, il peut commencer à faire un plus grand effort pour être avec ceux qui l’ont tant soutenu pendant la quarantaine.

Aquarium

Le Verseau trouvera ses meilleurs amis (sans aucun doute). Il mettra en pratique les changements qu’il avait prévus pendant la quarantaine et, last but not least, il quittera la maison. Il ira partout où il voudra et appréciera plus que jamais sa liberté du Verseau tant aimée.

Poisson

Les Poissons seront plus conscients de leurs économies; mais à part ça, il aura envie de se détendre: prendre une bière avec des amis, rire beaucoup, pleurer quand il se souvient des pires moments et raconter à tout le monde tout ce qu’il a découvert et fait pendant son isolement, afin de rester en bonne santé mentale.